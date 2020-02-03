Bazı Telefonlarda Gmail'in Karanlık Modu Kayboldu

Google'ın resmi e-posta uygulaması olan Gmail, işletim sistemine entegre bir karanlık mod desteği sunuyor. Bazı kullanıcılar tarafından sosyal medya ve teknoloji forumlarında paylaşılan bilgilere göre bazı telefonlarda Gmail karanlık mod desteği ortadan kayboldu.

Android 10’un yayınlanması ile beraber geliştiriciler, uygulamalarına karanlık mod desteği sunmaya başlamışlardı. Android’in geliştiricisi olan Google, kendi uygulamalarında son olarak Gmail’e karanlık mod desteği sunmuştu. Ancak Gmail’in karanlık modu bilinmeyen bir sebeple bazı kullanıcılarda kayboldu.

Bazı Android kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Gmail’in 2019.12.30.289507923 sürümünde karanlık mod desteğinin olmadığı belirttiler. Twitter, Reddit gibi sosyal medya ağlarında Gmail’in karanlık modunun kaybolduğunu belirten paylaşımların sayısı artış gösterdi.

Karanlık mod seçeneğinin kaybolduğunu söyleyen kullanıcılar çoğunlukla OnePlus telefonlarla sahiplerdi. Ancak bazı Google Pixel kullanıcıları da Gmail’in karanlık mod seçeneğinin kaybolduğunu bildiriyorlar. Bazı kullanıcılar ise telefonu yeniden başlatmanın sorunu giderdiğini söylüyorlar.

Google, Gmail’in Android uygulamasının bazı telefonlarda karanlık mod desteğini kaybetmesi ile ilgili olarak bir açıklama yapmadı. Gmail’in Android uygulamasındaki sorunun düzeltilmesi için henüz bir güncelleme de yayınlanmadı.