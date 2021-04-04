Otomotiv sektörünün geleceğinde önemli yer tutacağı kesin olan elektrikli otomobiller için hamle yapan firmalardan biri de General Motors. Firma, 2010 yılından bu yana çıkaracağı ilk yeni Hummer'ı elektrikli yapacak.

Son yıllarda yollarda gördüğümüz çok sayıda elektrikli otomobil var, bir de içten yanmalı motor kullanan modeller var. Bunlar dışında General Motors çatısı altında üretilen Hummer'lar var ki, benzini adeta su gibi içen bir model olarak görülüyor.

2010 yılından bu yana Hummer serisinde yeni bir şey yapmayan General Motors, şimdi güçlü elektrikli motorlara sahip elektrikli serileri tanıttı. Böylece Hummer, uzun zaman sonra daha çevre dostu bir imajla geri dönebilecek.

Önce Pickup'ı göreceğiz

GM'in piyasaya süreceği ilk model, bu yılın sonbaharında yollarda yerini alacak olan EV Hummer pikap olacak. GMC Küresel Başkan Yardımcısı Duncan Aldred, "GMC Hummer EV'lerin tüm zamanların en marifetli ve dikkat çekici elektrikli süper kamyonu olacağını öngörüyor." diye konuştu.

Pikapın fiyatlandırma stratejisinin kullanılacağı elektrikli SUV'nin temel modelinin fiyatı 80 bin dolar bandında olacak. Extreme off road paketiyle gelecek olan özel Edition 1 versiyonu ise 110.595 dolardan satışta olacak.

Elektrikli SUV modellerin arasındaki farkı ise aracın menzili ve batarya boyutu belirleyecek. GM'den gelen bilgilere göre en pahalı modeller 2023 başında gelecek ve seri 2024 baharına doğru daha uygun fiyatlı modellerle tamamlanacak.

Yüksek menzilli güçlü araçlar

Temel SUV modelinin menzilinin 250 mil ila 300 mil arasında olması bekleniyor. Bu menzil tercih edilen modele göre değişiklik gösterebilecek. En son Hummer modelleri, bu piyasada yalnız olmayacak. Tesla Cybertruck gibi araçlarla da mücadele edecek.

Elektrikli otomobillerin daha güçlü ve daha verimli hale gelmesiyle birlikte pek çok üretici de bu alanda daha fazla yatırım yapmaya başladı. Gelecekte otomotiv firmalarının neredeyse tamamı elektrikli ya da alternatif yakıtlar kullanan araçlara geçiş yapacaktır.