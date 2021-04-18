2023’te kullanıcılarla buluşacak olan ve şimdiden ön siparişe açılmış olan GMC Hummer EV SUV, markanın ikonik tasarım anlayışına sadık kalarak yeni teknolojiye oldukça iyi ayak uyduruyor. Tamamen elektrikli motorlarla ve üst düzey teknolojilerle doldurulmuş olan Hummer EV SUV, 0’dan 100’e 3,5 saniyede ulaşabilecek.

Chevrolet, Buick, Cadillac ve GMC gibi dev markaları bünyesinde bulunduran General Motors, 2021 yılının açılışını GMC ile yapıyor. Heybetli SUV modelleriyle özellikle ABD’de son derece popüler olan GMC, elektrikli otomobil trendini Hummer EV SUV ile yakalamayı hedefliyor. SUV sınıfı için standartları yeniden belirleyecek olan GMC Hummer EV SUV, 2023 yılında yollara çıkacak olsa da şimdiden sipariş yoğunluğuyla göz dolduruyor.

Yollarda görmemiz için henüz 2 yıl olsa da açılan ilk çevrimiçi sipariş döneminde tamamı tükenen GMC Hummer EV SUV, Edition 1 adlı donanımıyla duyuruldu. Edition 1’a ek olarak birçok paket ve opsiyon da bu devasa elektrikli SUV’nin içinde yer alabilecek. Gelin GMC Hummer EV SUV’nin teknik detaylarına, tasarımına ve fiyatına birlikte göz atalım.

Tasarım:

Dış tasarım: Klasik Hummer tasarımı modern ve teknolojik hatlarla birleştirilmiş

GMC, piyasadaki her modeliyle kendi tasarım çizgisini koruyan ve standart belirleyen bir marka. En eski modellerinden en yenilerine dek hep belirli bir profile sadık kalan GMC, yeni nesil için tasarladığı Hummer EV SUV’de de markanın alıştığımız yüzünü kullanmaya devam ediyor. Üstü açılabilen bir yapıda olan Hummer EV SUV, keskin çizgiler ve siyah detaylar barındırıyor.

Arka kısmında modelin geçmişine bir atıf olarak yedek jant ve lastik bulunduran GMC, dikey bir far tasarımı tercih ediyor. Bu güçlü görünümü 22 inç boyutundaki jantlarla destekleyen GMC, bu model için 200’e yakın aksesuarı kataloğunda bulundurmayı planlıyor. Gövde rengiyle ilgili net detaylar paylaşılmamış olsa da Hummer EV SUV’nin renk yelpazesinde de kişiselleştirme odaklı seçenekler olacağını düşünüyoruz.

İç tasarım: 2+1 ev gibi

GMC Hummer EV SUV, dış tasarımdaki keskin çizgileri iç mekanda da koruyor. Kaslı bir görünüme sahip deri direksiyon ve 13,4 inç boyutundaki bilgi-eğlence ekranıyla dolgun bir görüntü sunan model, klima menfezlerinde de arka kısımdaki farlara benzer yapıda bir dikey tasarım tercih ediyor.

Kullanıcıya lüksü hissettirirken bir arazi aracı olduğunu da unutturmayacak şekilde tasarlanmış olan Hummer EV SUV, son derece geniş bir orta konsola sahip. Geniş olsa da gereksiz detaylarla göz yormayan bu konsol, büyük bir kol dayama kısmıyla konfor seviyesini artırıyor.

Güvenlik:

Super Cruise:

General Motors’un ilk olarak Cadillac CT6’da kullanmış olduğu Super Cruise, Hummer EV SUV’de de kullanılacak. İçinde otomatik şerit değiştirme, şerit takip ve hız kontrolü bulunduran bu teknoloji, otomobil 2023’te kullanıcılarla buluştuğunda opsiyon olarak değil standart olarak sunulacak.

Ultravision:

Bir arazi aracının güncel teknolojiyle hangi noktaya gelebileceğini bizlere en iyi şekilde anlatan teknolojilerden biri olan Ultravision, Hummer EV SUV’nin dışında yer alan su geçirmez kameralar sayesinde kullanıcıya tüm arazi koşullarında tam hakimiyet sağlıyor. İç mekanda Hummer EV SUV’nin güncel açısını ve üç boyutlu bir modelini kullanıcıya gösteren Ultravision, dar alanlarda kullanıcının hata payını sıfıra indiriyor.

Konfor:

BOSE ses sistemi:

Sektörün en başarılı isimlerinden biri olan BOSE ile ortak çalışan GMC, Hummer EV SUV’de 14 hoparlörlü bir atmosfer sunuyor. İçinde sensörler bulunan bu 14 hoparlör, otomobilin iç mekanı için özel olarak tasarlandığı için kusursuz bir ses deneyimi vaad ediyor.

Gökyüzü panelleri:

GMC Hummer EV SUV’nin en önemli konfor unsurlarından biri ise gökyüzü adı verilen paneller. Elektrikli bir üst açılma mekanizması bulunmayan Hummer EV SUV, 2 parça halinde çıkarılabilen bu paneller sayesinde saniyeler içinde üstü açılabilen bir SUV’e dönüşebiliyor.

Crabwalk:

GMC’nin hem SUV hem de Pick-Up modelinde kullandığı bu teknoloji, 4 tekerleğin de 10 dereceye kadar dönerek otomobilin çapraz olarak hareket etmesine olanak sağlıyor. GMC, bu üst düzey teknolojiyi kullanıcılara standart olarak sunacak.

GMC Hummer EV SUV donanım paketleri:

Hummer EV SUV 2X

Hummer EV SUV 3X

Hummer EV SUV Edition 1

GMC, Hummer EV SUV için şimdilik 3 farklı donanım paketi duyurdu. 2X, 3X ve Edition 1 olmak üzere ayrılan bu 3 donanımdan en popülerinin ise Edition 1 olması bekleniyor. Edition 1, 22 inç boyutundaki jantlarla ve 35 inç boyutundaki yedek lastiğiyle tamamen arazi için tasarlanmış bir donanım. Yoğun olarak günlük kullanım amaçlayan kullanıcılar için ise 2X ve 3X donanımları tercih edilebilir.

GMC Hummer EV SUV performansı ve motorları:

GMC, Hummer EV SUV’nin donanımları için farklı menzil ve güç seçeneklerine sahip opsiyonlar sunmayı planlıyor. Henüz tüm detayları yayınlanmamış ve çıkış tarihine 2 yıl olan Hummer EV SUV’nin performansıyla ilgili bilinen ilk detay 0’dan 100’e 3,5 saniyede çıkabilecek olması. Bu modeldeki elektrikli motorun 830 HP güç üretmesi bekleniyor. Hızlı şarj özelliğiyle birlikte kullanıcıyları karşılayacak olan GMC Hummer EV SUV’nin 160 kilometrelik menzil için 10 dakika şarj olması yeterli.

GMC Hummer EV SUV muhtemel fiyatı ne kadar olacak?

Türkiye pazarında satışa çıkıp çıkmayacağına dair bir duyuru yapılmayan GMC Hummer EV SUV, şu an çevrimiçi olarak ön siparişe açılmış durumda. En popüler donanım olması beklenen Edition 1 donanımı için şimdiden tüm stoklar tükendi ancak baz donanım ve 2X ile 3X donanımları için stoklar tükenmiş değil.

Baz donanım için ön siparişte 79.995 dolar önerilen satış fiyatı bulunan Hummer EV SUV’nin en pahalı donanımı olan Edition 1 ise 105.595 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu. Bahsi geçen bu fiyatların vergileri ve diğer masrafları içermediğini belirtmekte fayda var.

Bu yazımızda 2023’te yollarda göreceğimiz GMC Hummer EV SUV’nin teknik detaylarına, tasarımına ve muhtemel fiyatına göz attık. Siz de Hummer EV SUV ile ilgili düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın.