Göç etmek isteyen yüzlerce kuş, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin New York şehrinde bulunan 417 metre yüksekliğindeki Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarparak öldü. Kuşların ışıklardan dolayı yollarını şaşırdıkları belirtildi.

Yaşama hakkının sadece insanlar için olmadığını, hayvanlar için de bu hakkın var olduğunu biliyoruz. Fakat insanlar olarak; ne doğanın, ne de diğer insanların yaşama hakkına saygı duymadığımız gibi, hayvanların da bu hakkını görmezden geliyoruz. Kuş sürüsünün gelip insanları yerlerinden yurtlarından ettiğini göremezsiniz ama insanların buna sebep olduğunu görebiliyoruz.

Daha önce yapılan araştırmalarda, gece meydana çıkan şehir ışıklarının kuşları şaşırttığı belirtilmişti. Araştırmalara göre; binalardan ortaya çıkan ışıklar, gökyüzündeki yıldızları seçmelerini engelleyerek kuşların göç rotasını şaşırmasına ya da göç haline geçen kuşların gökdelenlere çarparak ölmesine neden oluyor. Senelerdir bilinen bu araştırma sonuçlarına ve sürekli yaşanan örneklere rağmen, kuşların göç rotası önemsenmeden inşaatlar, gökdelenler yapılmaya devam ediliyor. Bu örneklerden biri de ABD’de yaşandı. Göç etmek isteyen yüzlerce kuş, New York’ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarparak öldü.

“Kaldırımlar kuşlarla kaplıydı”

Kuşları koruma grubu Audubon gönüllü Melissa Breyer, güneye doğru göç etmeye çalışan 300 kadar kuşun, Manhattan’da bulunan Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarptığını söyleyerek, kuşların kaldırımda ve her yerde olduğunu, kaldırımların tamamen kuşlarla kaplı bulunduğunu belirtti. Audubon yöneticilerinden Ritamary McMahon, rehabilitasyona ulaştırılan 77 kuştan 30’unun iyileştiğini söyledi.

Audubon’un yardımcı direktörü Kaitlyn Parkins, özellikle bu hafta kuş ölümlerinin yüksek olduğunu ifade ederek, "Görünüşe göre fırtına, kuşları normalde olabileceklerinden daha da alçaltmış, yönlerini şaşırtmış. Gece ışığının kuşlar üzerindeki etkileri de oldukça güçlüdür, özellikle bulutlu bir gece olduğunda" dedi. Parkins, kuş çarpma olaylarının Audubon’un yıllardır belgelediği ve dikkat çektiği kalıcı bir sorun olduğunu söyleyerek, kulelerin ve diğer bina sahiplerinin geceleri ışıkları kapatarak ve bina camlarının kuşlar için daha görünür hale getirilerek, bu ölümlerin önüne geçilmesini istedi.

Ticaret merkezi gökdelenlerinin geliştiricisi Silverstein Properties'in sözcüsü Dara McQuillan, yabani kuşları çok önemsediklerini ve yaşam alanlarını koruduklarını söyleyerek, “Genel olarak yapay gece aydınlatmasının göçmen kuşları cezbedebileceğini ve yönünü değiştirebileceğini anlayarak kiracılarımızı özellikle göç mevsimi boyunca geceleri ışıklarını kapatmaya ve mümkün olan her yerde panjurlarını indirmeye aktif olarak teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.