God of War 2, PlayStation 5'le Birlikte Çıkarılabilir

Son God of War oyununun PS4'le elde ettiği başarıdan sonra yeni God of War oyununun PS5'le birlikte çıkarılması bekleniyor. İddia, çıkmasına daha aylar olan konsol hakkında birçok bilgiye sahip olacağımız 5 Şubat tarihli etkinlikte Santa Monica Studio'nun bulunmasıyla sonuç bulabilir.

Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5’in çıkışına hâlâ aylar var. Oyun meraklıları ve konsol hayranları, PS5 hakkında ilk defa ayrıntılı bilgilerin verileceği, 5 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinliği sabırsızlıkla bekliyor. Konsol hakkında resmi bilgiye ulaşmak oldukça güç, bunun yanında konsolla birlikte ya da konsol için çıkması beklenen bazı oyunlar mevcut.

5 Şubat’ta olabileceklere dair yayılan söylentilerden biri, etkinlikte God of War oyununun geliştiricisi Santa Monica Studio’nun da bulunacak olması. Bu ihtimale dair haberler God of War 2’nin PS5’le birlikte çıkarılacağı iddialarını fazlasıyla güçlendiriyor.

Yeni bir God of War oyununun çıkması gayet olası

God of War’un en iyi PS4 özel oyunlarından biri olduğunu göz önünde bulundurursak bir devam oyununun PS5 konsolu için çıkacağı düşüncesi fazlasıyla mantıklı. Şunu da not olarak düşmemiz gerekiyor ki God of War 2’nin özellikle PS5’le birlikte çıkış yapacağı anlamına gelmiyor. Ancak yine de oyunun çıkışı hakkında fikirler üretmek hoş. GameRant’e göre God of War 2 şu anda geliştirme sürecinde. Şimdilik kendisinden ‘God of War 2’ diye bahsettiğimiz oyunun isminin ne olacağıysa henüz belli değil.

Legendz’a ne oldu?

Daha önceki söylentiler Santa Monica Studio’nun yeni oyunu Legendz’ı duyuracağı yönündeydi. Şu an hala oyun hakkında tek bildiğimiz şey oyunun ismi. Oyunun hikayesi, oynayışı ya da teması adına hiçbir bilgi verilmiş değil. Bu durum Santa Monica Studio’nun başka bir oyun üzerine çalıştığı anlamına geliyor olabilir. Ancak GameRant başka bir oyunun Legendz’ın geliştirilmesinin durdurulmasını gerektirmediğini, hem Legendz hem de başka bir oyunun aynı anda geliştirilebileceğini savunuyor.

Tabii ki söylentiler sadece işin tuzu biberi, resmi bilgiler elde etmemize bu kadar varken bu bilgileri direkt olarak kabul etmek doğru olmayabilir. 5 Şubat’ta bizi ne gibi sürprizlerin beklediğini hep birlikte göreceğiz.