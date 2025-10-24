Tümü Webekno
God of War'ın 20. Yıl Dönümüne Özel Yeni Bir DualSense Kontrol Cihazı Piyasaya Sürüldü (Sony Fazla Kolaya Kaçmış Sanki?)

Sony, God of War'ın 20. yıl dönümüne özel yeni bir DualSense kontrol cihazını sınırlı sayıda satışa sundu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, efsanevi God of War serisinin 20. yılını kutlamak için özel bir DualSense kontrol cihazı satışa sundu. Sınırlı sayıda üretilen bu koleksiyon ürünü, Kratos’un küllere bulanmış gri teninden ve ikonik omega dövmesinden ilham alıyor. İlk kez 24 Eylül’deki State of Play etkinliğinde tanıtılan kontrolcü, PlayStation 2’deki ilk God of War macerasının 20. yıl dönümünü simgeliyor.

PlayStation Direct üzerinden 84,99 dolara satışa sunulan özel sürüm, globalde Best Buy ve Walmart gibi mağazalarda da yerini aldı. Sony, stokların sınırlı olduğunu belirttiği için ürünün Türkiye'ye gelme ihtimali de oldukça düşük.

Yeni DualSense böyle görünüyor:

Yeni kontrol cihazında Kratos’un gri tonlarıyla bezenmiş yüzey ve sağ tutma yerini saran kırmızı omega dövmesi dikkat çekiyor. Üzerindeki “God of War 20th Anniversary” yazısı, koleksiyon değeri taşıyan bu modeli daha da özel kılıyor. Görünümdeki değişikliklere rağmen kontrol cihazı, standart DualSense özelliklerini koruyor.

Teknik açıdan hiçbir fark olmadığını da tekrar belirtelim, yani hâlâ aynı joystick mekanizmasını kullanıyor, bu zamanla stick drift sorununa açık olduğunun göstergesi.

Peki siz Sony'nin yeni DualSense kontrol cihazını beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

