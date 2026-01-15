Prime Video'da Olmasına Rağmen Hakettiği Değeri Görmeyen Harika Diziler

En çok aboneye sahip platformlardan olan Prime Video'da çoğu kullanıcının bilmediği bazı diziler var. Biz de platformdaki bu "gizli hazineleri" sizler için derledik.

Amazon Prime üyeliğiyle birlikte gelen ve şu anda piyasadaki en iyi film ve dizi platformlarından biri olan Prime Video, yüzlerce yapımı bünyesinde bulunduruyor. Platformda çok sayıda dizi de var. Maalesef bazı diziler, çok iyi olmalarına rağmen kütüphanede kaybolup gidebiliyor ve yeterli ilgiyi görmüyor.

Biz de bu içeriğimizde Prime Video’da olmasına rağmen pek bilinmeyan harika dizileri listeledik. Listedeki dizileri izledikten sonra bu yapımların neden hakettiği değeri görmediğini sorgulayacaksınız.

Patriot

Yıl: 2015-2018 Tür: Komedi, dram, casusluk IMDb puanı: 8.2

Casusluk türüne tamamen aykırı, hüzünlü ve bir o kadar da absürt bir bakış açısı getiren Patriot, John Tavner adındaki bir istihbarat görevlisinin hikâyesini anlatıyor. Dizinin en büyük başarısı, ciddi bir politik gerilim atmosferini, zekice kurgulanmış kara mizah öğeleriyle harmanlaması. Kesinlikle hakettiği değeri görmeyen, çok iyi bir dizi olduğu için göz atmanızı öneriyoruz. Pişman olmayacaksınız.

Undone

Yıl: 2019-2022 Tür: Animasyon, psikolojik IMDb puanı: 8.2

Çok farklı bir animasyon tekniğine sahip olmasıyla görsel şölen yaşatan Undone, gerçek oyuncu performanslarının üzerine elle çizilen animasyonlarla hayat bulan bir yapım. Hikâye, geçirdiği bir trafik kazasından sonra zamanla olan ilişkisi tamamen değişen Alma'nın, ölmüş olan babasıyla iletişim kurarak kendi geçmişini ve babasının ölümündeki gizemi çözmeye çalışmasını konu alıyor.

The Night Manager

Yıl: 2016- Tür: Suç, gizem IMDb puanı: 8.0

John le Carré'nin romanından uyarlanan The Night Manager, başrollerinde Tom Hiddleston ve Hugh Laurie gibi dev isimleri buluşturan bir yapım. Dizi bir otelin gece müdürü olan eski bir askerin, dünyanın en tehlikeli silah tüccarlarından birinin güvenini kazanarak içeriden bir operasyon yürütmesini konu alıyor.

Upload

Yıl: 2020-2025 Tür: Bilim kurgu IMDb puanı: 7.8

Teknolojinin ölümü bile ticarileştirdiği bir gelecekte geçen Upload, insanların bilinçlerini öldükten sonra "dijital bir cennete" yükleyebildiği bir dünyayı anlatıyor. Ancak bu cennet, göründüğü kadar mükemmel değil. Öyle ki mikro ödemelerin, reklamların ve sınıfsal ayrımların sanal dünyada da devam ettiği bir yer.

Mr. & Mrs. Smith

Yıl: 2024- Tür: Aksiyon, komedi IMDb puanı: 7.0

Aynı isimli ikonik filmden esinlenen Mr. & Mrs. Smith, çok daha modern ve karakter odaklı bir yoldan gidiyor. İki yabancının gizli bir casusluk ajansında çalışmak için evli bir çift rolüne girmesini ve yaşananları izliyoruz.

Daisy Jones and The Six

Yıl: 2023 Tür: Müzik, dram IMDb puanı: 8.2

70’li yılların rock müziği dünyasına büyüleyici bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız Daisy Jones and The Six tam size göre. Taylor Jenkins Reid’in çok satan romanından uyarlanan bu mini dizi kurgusal bir rock grubunun yükselişini ve zirvedeyken neden dağıldığını bir belgesel havasında anlatıyor.

Sneaky Pete

Yıl: 2015-2019 Tür: Suç, dram, komedi IMDb puanı: 8.0

Bryan Cranston'ın yaratıcıları arasında bulunduğu ve aynı zamanda oyuncu olarak yer aldığı Sneaky Pete, hapisten yeni çıkan bir dolandırıcının hikâyesini merkeze alıyor. Dizinin temposu oldukça yüksek ve her an deşifre olma korkusu izleyiciyi ekran başında tutmayı başarıyor.

Gördüğünüz üzere Prime Video'nun dizi kütüphanesinde gizli kalmış birçok harika dizi mevcut. Eğer sizin de sevdiğiniz ancak çok bilinmeyen diziler varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.