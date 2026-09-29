God of War Laufey Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı!

2027'nin merakla beklenen oyunlarından God of War Laufey, PlayStation Store'da ön siparişe açıldı.

God of War serisinin yeni oyunu God of War Laufey, PlayStation Store'da ön siparişe açılmış durumda.

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Geçtiğimiz günlerde ön sipariş tarihi duyurulan God of War Laufey için Türkiye fiyatı da büyük önem taşıyordu. GTA 6'nın zam yiyip yemeyeceği merak edilirken, bu tarz PlayStation özel oyunlarının çıkış fiyatı da büyük önem taşıyor.

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God of War Laufey, 3.449 TL'ye ön siparişe açıldı

Şu anda PlayStation Store üzerinden ön sipariş verebileceğiniz God of War Laufey'in Türkiye ön sipariş fiyatı 3.449 TL olarak belirlenmiş durumda.

Eğer Dijital Deluxe Sürüm satın almak isterseniz, ödemeniz gereken fiyat etiketi 3.849 TL'ye yükseliyor. Dijital Deluxe Sürüm içerisinde ana oyunun yanı sıra dijital God of War Laufey mini sanat kitabı, oyun müzikleri, oyun içi bir set ve kaynak paketi yer alıyor.