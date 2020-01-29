PlayStation 4'ün en popüler oyunlarından God of War'ın yönetmeni Cory Barlog, oyunun Netflix gibi bir çevrimiçi dizi ve film platformuna gelebileceğini açıkladı. Twitter'daki bir tartışmada bu açıklamayı yapan Barlog, bu açıklamanın sadece kendi görüşü olduğunun altını çizdi.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, kısa bir süre önce "The Witcher" isimli bir dizi yayınladı. Witcher evreni, Netflix'te yeni olmasına rağmen aslında oyunseverler tarafından uzun süredir tanınıyordu. Çünkü The Witcher, RPG türündeki bir oyun olarak bundan yıllar önce oyunseverlerin hayatına girmişti.

The Witcher, dizi versiyonunun da çekilmesiyle birlikte popülerliğini daha da arttırdı. Hal böyle olunca da başka bir efsane oyun, Netflix'le ilişkilendirilmeye başlandı. Böyle bir şeyin gerçek olup olmayacağı bilinmiyor ancak söz konusu oyunun konusu düşünüldüğünde, Netflix'in bu fikri sevebileceğini söyleyebiliriz.

God of War, The Witcher'dan sonra yeni diziye dönüşen yeni oyun serisi olabilir

Netflix'te dizisi yapılması gerektiği düşünülen oyun, "God of War". Dünya genelinde en çok bilinen oyunlardan bir tanesi olan God of War, 2005 yılında hayatımıza girdiğinde PlayStation 2 için geliştirilmişti. Ancak 2018 yılında Sony, bu oyunu yeniden elden geçirdi ve PlayStation 4 ile uyumlu hale getirdi. PlayStation 4'ün en çok satanları arasına girmeyi başaran oyun, konusu itibarıyla da pek çok kişiyi kendisine bağlıyor.

God of War ile ilgili Netflix fikrini ortaya atan kişi, oyunun yönetmeni olan Cory Barlog. "GamesIndustry" isimli bir platformun Twitter hesabından yapılan bir paylaşımı yanıtlayan Barlog, GamesIndustry'nin "Başka hangi oyun Netflix gibi bir platformda yer almalı?" sorusuna God of War yanıtını verdi. Ancak bu yanıt, Barlog'un sadece kendi fikriydi ve kendisi de, attığı tweette bu durumun altını çizerek "En azından bence." ifadesini kullandı.

God of War'ın konusunun, hem Netflix hem de diğer çevrimiçi dizi ve film platformları için ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü İskandinav mitolojisine dayanan bir evrene sahip olan oyun, acımasız karakterimiz Kratos'un, oğlu Atreus ile yaşadıklarını anlatıyor.

Netflix, God of War'ı dizi haline getirir mi bilinmez ancak pek çok God of War hayranının bu düşünceden memnun olacağı kesin. Aslına bakacak olursak Barlog'un attığı tweet de bunun bir göstergesi çünkü Barlog'un takipçileri, bu düşünceyi beğendiklerini retweet ve beğenilerle ortaya koymuş durumdalar.