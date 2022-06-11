Oyuna yakın kaynaklara dayandırılan bir haber, God of War: Ragnarok'un çıkış tarihi ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Buna göre heyecanla beklenen oyun, Kasım 2022'de bekleyenleriyle buluşacak.

Sony’nin en sevilen oyunlarından biri olan God of War’ın yeni oyunu God of War: Ragnarok’un, oyunseverler tarafından en çok beklenen oyunlar arasında bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Heyecanla beklenen oyunun geçtiğimiz eylül ayında düzenlenen PlayStation etkinliğinde ilk fragmanı da paylaşılmıştı.

Şimdi ise oyunun çıkış tarihi ile ilgili güçlü bir iddia ortaya atıldı. Gelen haberlerde serinin yeni oyununun bu yıl içerisinde; hem de oldukça yakın bir zamanda piyasaya sürülebileceği ifade edildi.

God of War: Ragnarok Kasım 2022’de gelebilir

Bloomberg yazarı Jason Schreir’in oyuna yakın kaynaklara dayandırdığı bir haber, God of War: Ragnarok’un Kasım 2022’de bizlerle buluşabileceğini ortaya koydu. Bunun yanı sıra, oyun duyurusunun bu ayın kalan günlerinde yapılmasının planlandığını söylediği de gelen haberler arasında yer aldı.

Schreir’e göre geliştirici Santa Monica Stüdyosu, ilk olarak oyunun eylülde yapılmasını planlıyordu. Ancak bu karar daha sonra değişti ve God of War: Ragnarok’un kasım ayında çıkış yapmasına karar verildi. Ayrıca oyunun 2023’e ertelendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı da ünlü yazarın açıklamalarında yer aldı.

Tabii ki oyuna yakın kaynaklara dayandırılsa da kasım ayının hâlen bir iddia olduğunu belirtmeden geçmemek gerek. Yine de bu haberin, oyun meraklılarını bir hayli heyecanlandırdığını söylemek de yanlış olmaz. God of War: Ragnarok, ‘PlayStation özel oyunu’ olarak PS4 ve PS5 kullanıcıları için piyasaya sürülecek.