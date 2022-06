The Last of Us'ın uzun zamandır konuşulan remake oyunu sızdırıldı. Fragman, ekran görüntüleri ve çıkış tarihi gibi şeylerin yer aldığı sızıntıda, oyunun PC için de geliştirildiği de ortaya çıktı.

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve Sony tarafından yayınlanan aksiyon-macera türündeki The Last of Us, 2013 yılında piyasaya sürülmüştü. Post apokaliptik bir ABD’de Joel ve Ellie isimli karakterlere odaklanan ve daha sonra ikinci oyunu ile tekrar karşımıza çıkan yapım, oyunseverlerin ve eleştirmenlerin büyük beğenisini toplamıştı.

Bunun yanı sıra milyonlarca kez satılan oyunun, Pedro Pascal ve Bella Ramsey’in başrolünde olacağı bir dizisinin çıkacağı da açıklanmıştı. Şimdi ise oyunla ilgili bir başka konuda gelişme yaşandı. Uzun süredir The Last of Us’ın PlayStation 5 için bir remake’i (yeniden yapım) çıkacağı konuşuluyordu. Yeni sızıntılar ise oyunla ilgili birçok detayı ortaya çıkardı.

Oyunun çıkış tarihi ve fragmanı sızdırıldı

Video oyun forumu Resetera üzerinden yapılan bir paylaşıma göre PlayStation Direct, bugün başlayacak olan Summer Game Fest etkinliği öncesinde oyunun remake’i The Last of Us Part I’i sızdırdı. Bu sızıntıda oyunun fragmanının, çıkış tarihinin, ekran görüntülerinin yer aldığı aktarıldı.

Sızıntıya göre The Last of Us Part I, 2 Eylül 2022’de PS5 kullanıcıları ile buluşacak. Ayrıca, heyecanla beklenen oyunun PC için de geliştirme aşamasında olduğu (tarih belli değil), 69,99 dolarlık bir ücrete sahip olacağı ve Left Behind isimli DLC’yi içereceği de gelen haberler arasında yer aldı. Ayrıca Firefly Edition isimli bir paketin de geleceği ifade edildi.

Fragman incelendiğinde de oyunun görsel olarak ciddi bir şekilde iyileştirilmiş olarak bekleyenleriyle buluşacağı gözlemlendi. Oyundan gelen ekran görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.