Godfall’un Sinematik Fragmanı Yayınlandı

Tanıtılan ilk PS5 oyunu olarak dikkat çeken Godfall için 2,43 dakikalık bir sinematik fragman yayınlandı. Sinematik fragman ile beklentileri iyice artıran oyun, kasım ayında PS5 ve PC için çıkış yapacak.

Geçtiğimiz yıl ilk PlayStation 5 oyunu olarak duyurulan ve ilk başlarda büyük bir beklenti oluşturmayan Godfall, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan oynanış görüntüleriyle ufak da olsa bir beklenti oluşturmuştu. Oyunun daha çok aksiyon sahnelerine odaklanan oynanış videosu, Godfall’un atmosferini ilk kez görmemizi sağlamıştı. Diğer PlayStation oyunlarına göre küçük bir geliştirici ekibi olan Counterplay Games tarafından geliştirilen oyun için şimdi de beklentileri bir hayli artıracak 2,47 dakikalık sinematik fragmanı yayınlandı.

Devasa savaşlara gireceğimiz oyunu tanımamız için etkileyici görüntüler içeren bir fragman yayınlayan şirket, PS5'in gücünü gösterecek oyunlardan biri olacak gibi görünüyor. Adeta bir aksiyon filminin içindeymişiz gibi hissettiren fragman, başta bir birlik gösterse de sonradan karşı karşıya gelen iki şövalye arasındaki mücadeleye odaklanıyor.

Godfall sinematik fragmanı:

PS5’in lansman oyunlarından biri olarak 12 Kasım’da PS5 ve Microsoft Windows için yayınlanacak oyun, Avrupa’ya ise 19 Kasım 2020’de gelecek. Godfall, oyuncuların büyük kıyameti önlemek için şövalyelerin karşı karşıya geldiği oyun, toprak, su, hava, ateş ve ruh alemlerinde geçen ve zırh setlerine göre belirlenen 5 farklı silah sınıfıyla karşımıza çıkacak. Tek oynanabildiği gibi 3 oyuncuya kadar da destek veren Godfall, özellikle Destiny serisini seven oyuncuları şimdiden heyecanlandırmaya başladı.

İçerisinde Destiny 2’yi de geliştiren pek çok ismin bulunduğu 75 kişilik bir stüdyo olan Counterplay Games tarafından geliştirilen oyun, önümüzdeki süreçte en çok beklenen oyunlar arasında yer alıyor. Peki yayınlanan fragman hoşunuza gitti mi? Godfall’a bir şans vermeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.