Godfall İçin Kısa Bir PC Oynanış Videosu Yayınlandı

PlayStation 5 tanıtımında karşımıza çıkan ve büyük ilgi gören Godfall’un PC versiyonuna dair etkileyici bir oynanış videosu yayınlandı. Videoda aynı zamanda oyuna dair pek çok detay da veriliyor.

PS5, beraberinde pek çok yeni oyun tanıtımıyla geldi. Heyecan yaratan bu yeni oyunların farklı platformlarda da oynanabilir olacağını zaten biliyorduk. Godfall 5 de PS5 dışında PC’de de oynanabilecek ancak oyunun Xbox Series X için gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Oyunun yayıncısı Gearbox, bu etkileyici oyunu PC’de oynayacaklar için oldukça heyecan verici yeni bir video yayınladı. Videoda yer alan görüntüler hem karakter tasarımlarına hem de oyunun geneline dair pek çok bilgi veriyor. Videoda, Godfall’un oyun direktörü Keith Lee bazı önemli noktaları anlatıyor. Tabii ki sözlerine başlarken Godfall’un henüz geliştirilmeye devam edildiğini ve videoda yer alan pek çok şeyde değişiklikler ve iyileştirmeler yaşanabileceğini de belirtiyor.

Aynı zamanda yaşanan bir diğer gelişme ise şu ki Godfall’un etkinlikteki tanıtımında Unreal Engine 5 kullanılarak yaratıldığı algısı oluşmuştu. Ancak Gearbox, Twitter hesabından bir takipçisine verdiği yanıt ile oyunun Unreal Engine 4 kullanılarak yaratıldığını söyledi.

Peki Godfall nasıl bir oyun deneyimi sunacak?

Godfall, üç farklı karakterle oynayabileceğimiz bir RPG. Lee, bu karakterlerin her birinin farklı özelliklerinin ve hikayelerinin olduğunu söylüyor. Bu karakterler ile çıkacağımız yolculukta güçlü rakiplerimiz olacak ve oldukça zorlu dövüş sahneleri yaşayacağız gibi görünüyor. Oyunun grafik kalitesi olarak ne kadar üst seviyede olduğunu ise videolar zaten bize anlatıyor. Ayrıca çok oyunculu bir oyun olması da şimdiden herkesi heyecanlandırmış görünüyor.

Son günlerde arka arkaya gelen pek çok oyun haberi gibi Godfall da oyunseverleri hayli heyecanlandırdı ve oyunun bu yıl içerisinde PS5 ve PC için yayınlanacağını düşünürsek, senenin en çok konuşulan oyunlarından biri olacağını düşünmek de yanlış olmaz.

Bir oyunsever için fantastik bir evrende birbirinden güçlü ve etkileyici karakterlerle çıkılan keyifli bir yolculuktan daha heyecan verici bir haber yoktur herhalde.

Godfall PC Oynanış ve Tanıtım Videosu