Yılın ilerleyen döneminde aksiyon dolu bir film olarak karşımıza çıkması beklenen Godzilla vs. Kong'daki büyük kapışmadan ilk görüntü ortaya çıktı.

Hem Godzilla hem de King Kong, sinema tarihinin en ikonik ‘canavarları’ arasında yer alıyor. Bu nedenle bu iki güçlü ve vahşi yaratığın karşı karşıya gelmesi, aksiyon filmlerine meraklı sinemaseveler için müthiş bir görsel şölen sunuyor.

Yeni bir ertelenme olmaması halinde Godzilla vs. Kong, 18 Kasım 2020 itibarıyla beyaz perdedeki yerini alacak. Şimdi, bu iki devasa canavarın karşılaşmasına dair ilk somut görüntü karşımıza çıktı.

Godzilla vs. Kong oyuncaklarındaki görsel

Playmates Toys’un Godzilla vs. Kong filmi için satışa sunmaya hazırlandığı lisanslı oyuncakların kutusunda karşımıza çıkan görüntü, King Kong ve Godzilla’nın liman benzeri bir yerde, askerlerin yoğun ateşi altında ‘çarpışacağını’ gösteriyor.

Godzilla ile King Kong’un karşılaşacağı sahneden bir görüntü

Godzilla vs. Kong’da Stranger Things’ten tanıdığımız Millie Bobby Brown, Deadpool 2’den tanıdığımız Julian Dennison ve Babr Driver’dan tanıdığımız Eiza González gibi pek çok ünlü isim bulunuyor. Filmin resmi fragmanı ve diğer bilgiler için takipte kalın.