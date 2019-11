Dünyanın en korkulu ve en güçlü canavarlarının yolu, "Godzilla vs. Kong" filmiyle önümüzdeki yıl mart ayında kesişecekti. Ancak MonsterVerse serisinin yeni filminin ertelendiği açıklandı.

Sinema tarihinin en vahşi iki canavarı Godzilla ve Kong'un savaşını merakla bekleyenler, ne yazık ki bir süre daha beklemek zorunda kalacaklar. Warner Bros. ve Legendary'nin "Godzilla vs. Kong" filmi, daha önce Şubat ayından Mart ayına ertelenmiş ve beyaz perdeye geleceği tarih son olarak 13 Mart 2020 olarak duyurulmuştu.

Yeni yapılan duyuruya göre canavarların karşılaşması yaklaşık 8 ay ertelendi ve 'Godzilla vs. Kong' için yeni tarih 20 Kasım 2020 olarak açıklandı. Terry Rossio'nun senaryosunu yazdığı ve Adam Wingard'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler ve Demián Bichir gibi isimler yer alıyor.

Kong ve Godzilla, daha önce Godzilla'nın haklarını elinde bulunduran stüdyo Toho tarafından 1962 yapılan Japon filmi "King Kong vs. Godzilla"da bir araya gelmişlerdi. Film o dönemde büyük bir hit oldu ve hala Japonya'da satılan biletler açısından en iyi Godzilla filmi olarak zirvede yer alıyor.

Dünyanın en korkulu ve en güçlü canavarlarından King Kong ve Godzilla'yı tek bir evrende birleştiren film, Legendary Entertainment'ın MonsterVerse serisinde doruk noktası olacak. Seri, 2017 yılında Kong: Skull Island ile başladı ve bu yaz Godzilla: King of the Monsters ile devam etti.

Godzilla: King of the Monsters, dünya çapında 385 milyon dolar hasılat elde etti, ancak 200 milyon dolarlık maliyeti düşünülünce hayal kırıklığı oldu denilebilir. Diğer yandan daha öncesinde gelen Godzilla (524 milyon dolar), Kong: Skull Island (566 milyon dolar) ticari olarak başarı yakalayabildiler. Günümüzde bilim kurgu filmleri geliştirmek daha pahalı hale geldiğinden stüdyolar, daha büyük riskler alıyor.

Godzilla vs. Kong vizyona girdiğinde, Marvel filmi 'The Eternals' ile birlikte rekabette olacak. Angelina Jolie, Richard Madden ve Kumail Nanjiani'nin başrollerinde oynadığı süper kahraman macerası The Eternals, 6 Kasım'da beyaz perdeye gelecek.