GOG Galaxy 2.0’a Epic Games Store Desteği Geldi

Geçtiğimiz yıl beta sürümüyle piyasaya sürüldüğünden beri birçok platform için entegrasyon sağlayan GOG Galaxy 2.0, bugün itibarıyla resmi olarak Epic Games Store desteğine kavuştu.

Polonya merkezli video oyunu ve dijital dağıtım şirketi CD Projekt tarafından geliştirilen GOG Galaxy, geçtiğimiz yıl Galaxy 2.0 beta sürümüyle büyük bir yeniliğe gitmişti. Yaklaşık 5 aylık beta sürecinin ardından açık beta sürümüne geçtiğimiz aralık ayında kavuşan platform, temel anlamda sahip olduğunuz tüm dijital oyunları tek bir çatı altında toplayarak büyük bir kolaylık sunmayı hedefliyor.

Galaxy 2.0 beta sürümünün yayınlanmasından şimdiye kadar başlatıcıya, GOG dışındaki platformlardan oyunlar eklemenize izin veren birçok topluluk entegrasyonu yapıldı ancak yalnızca Xbox Live için resmi bir destek bulunuyordu. Bugün bir açıklama yayınlayan şirket, GOG Galaxy 2.0’ın resmi Epic Games Store desteği aldığını duyurdu.

GOG Galaxy 2.0, Epic Games Store desteğine kavuştu:

Epic Games Store ile GOG arasındaki ortaklıktan bahseden Epic Games Store Genel Müdürü Steve Allison, konu hakkında “Epic Games Store entegrasyonunun GOG Galaxy 2.0’a gelmesinden heyecan duyuyoruz” dedi. Bu ortaklığın PC mağazaları arasındaki duvarları yıkmak için önemli bir adım olduğunu dile getiren genel müdür; bu sayede oyuncuların, oyunları aldıkları platformlardan bağımsız olarak kitaplıklarını yönetebileceklerini belirtti.

GOG Galaxy 2.0, kullanıcılara tüm oyunlarını tek bir kitaplıkta göstermenin yanı sıra yine aynı platform üzerinden oyunları başlatma ya da yükleme imkânı sunuyor. Oyuncular, Galaxy 2.0 ile birlikte ayrıca oyun geçmişi, skor tablolarını ya da oyunların genel görünümünü de görebiliyorlar. Şirket, ilerleyen dönemlerde farklı platformlardaki arkadaşlarınızın çevrimiçi durumunu görebileceğiniz yeni özellikleri de başlatıcısına eklemeyi planlıyor.

Sizler de GOG Galaxy 2.0’ın sunduğu bu avantajlardan yararlanmak istiyorsanız, buradaki bağlantı üzerinden GOG Galaxy’nin web sitesine ulaşabilir, uygulamayı PC veya Mac'inize indirerek GOG Galaxy 2.0’ın açık betasına katılabilirsiniz.