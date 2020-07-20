Hackerlar, PS4'te PS1 Emülatörü Çalıştırmayı Başardı

PlayStation 4 hackerları, konsol üzerinde PlayStation 1 emülatörünü çalıştırmayı başardılar. Hackerların bunu başarmasını sağlayan kaynak ise 2019 yılında çıkan MediEvil Remake oyunu oldu.

Konsolların geriye dönük uyumluluk konusu Xbox One'da çözülmüştü, PlayStation tarafında ise yeni nesil konsollarda çözülecek. Tarihin en başarılı konsollarından bir tanesi olan PlayStation 4'te böyle bir destek bulunmuyor ki tam bu noktada devreye emülatörler giriyor.

Oyun ve teknoloji dünyasıyla az çok içli dışlı olan birçok kişi emülatörü duymuştur ya da bir noktada kullanmıştır. İşte bu emülatörler konusunda oldukça ilginç bir gelişme yaşandı. PlayStation 4 hackerları, MediEvil Remake oyunundan gelen beklenmedik bir yardım sayesinde platform üzerinde PlayStation 1 emülatörü çalıştırmayı başardı.

PlayStation 4'te PlayStation 1 emülatörü

ScreenRant'ta yer alan bir habere göre birkaç PlayStation 4 hackerı, 2019 MediEvil Remake'i kullanarak PS4 üzerinde PS1 emülasyonunu hayata geçirmeyi başardı. Burada bir nevi hackerların önünü açan şey de Sony'nin Hata Avı programı oldu. Hacker'lar, bu hata avı programı sayesinde farklı donanım güncellemelerine erişim kazandı ve 6.72 donanım yazılımı güncellemesinde bir açık keşfedildi.

Bu donanım yazılımı güncellemesindeki açık, kullanıcıların içerisinde dâhili PS1 emülatörü barındıran MediEvil Remake'in dosyalarını çıkarmasını ve PS4 üzerinde çalışmasını sağladı. Hatta bazı kullanıcılar, oyuncuların emülatörleri kendilerinin test etmesine yardımcı olmak için uyumluluk listeleri derlemeye başladılar bile.

Buraya kadar her şey çok güzel gelse de hiçbir şey kusursuz değil. PlayStation 4'teki MediEvil'ın PS1 emülatöründe de birçok sorun bulunuyor. Söz konusu birçok sorun temel işlevlerde meydana geliyor. Tabii her seferinde daha çok kullanıcının emülatöre el atmasıyla birlikte bu sorunlar zamanla ortadan kaybolacaktır. Ayrıca bu emülatörün kullanılabilmesi için konsolun donanım yazılım sürümünün 6.72 ya da daha alt sürümde olması gerekiyor ki bu bile birçok konsol kullanıcısının dışarıda kalmasına neden oluyor.

Şu an PC üzerinde çalışan oldukça başarılı PlayStation 1 emülatörleri bulunuyor ancak PlayStation 4'te de böyle bir emülatörün olması özellikle PS4 kullanıcılarını sevindirebilir.