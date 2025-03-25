Dün gece dünyanın dört bir yanında gökyüzüne bakan insanlar, spiral şeklinde bir nesne gördüler. Sosyal medyada merak uyandıran bu nesne, Falcon 9 roketinin fazla yakıtından başka bir şey değildi.

Dün gece sosyal medya, ilginç bir doğa olayını konuştu. Bazı hesaplardan yapılan paylaşımlara göre Diyarbakır'dan tutun da İstanbul ve hatta Almanya'ya kadar pek çok bölgedeki insanlar, gökyüzünde tuhaf bir nesne gördüler. Spiral şeklindeki yapı, görenlerde hayranlık uyandırmıştı.

Belki hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz yıl da benzer bir olay yaşanmış ve ana akım medya, bu durumu "gökyüzünde portal açıldı" şeklinde manşete taşımıştı. Ancak sonradan, işin aslı gün yüzüne çıkmıştı. İşte dün akşam yaşanan olay da aynı nedenden kaynaklanmıştı.

İşte pek çok yerden görünen o görüntü:

Yaşanan bu olayla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı ancak olayın nedeni, sivil uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketi. Geçtiğimiz akşam uzaya fırlatılan bir Falcon 9 roketinin üst yörüngeye ulaşmaya çalışan ikinci aşama güçlendiricisi, kendi etrafında da dönerek ilerlerken fazla yakıtı atmosfere boşaltmaya başladı. Atmosferde yanan ve Falcon 9'un kendi etrafında dönmesi nedeniyle de spiral şeklini alan yakıt, ortaya bu görüntünün çıkmasına neden oldu.

Şunu hemen belirtelim, uzmanların "SpaceX spirali" olarak isimlendirdikleri bu olay, ilk kez yaşanmadığı gibi son kez de yaşanmayacak. Hâl böyle olunca bir sonraki fırlatmanın ardından siz de böyle bir şey görürseniz, bunun bir portal olmadığını bilin.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler: