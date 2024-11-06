Her yıl yılın en iyi oyunlarının belirlendiği 'Golden Joystick Ödülleri' bu yıl da geldi çattı. Peki ödüle aday oyunlar hangileri?

Geoff Keighley'in The Game Awards'ının ardından en çok prestij gösterilen oyun ödüllerinden biri olan Golden Joystick Ödülleri için yılın oyunu adayları açıklandı ve oylama süreci başladı.

Esasında Ekim ayında başlayan Golden Joystick Ödülleri oylaması için yılın oyunu adayları bugün açıklandı. Adaylara bakıldığında geride bırakmaya hazırlandığımız yılın oyunlar açısından nispeten daha zayıf bir yıl olduğu görülebiliyor. 'Yılın Oyunu' ödülü için tam 12 aday belirlenmiş durumda.

Siz de oy kullanmak istiyorsanız oylama sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oylama 8 Kasım'a kadar sürecek.

Golden Joystick Ödülleri 2024 yılın oyunu adayları

Satisfactory

Astro Bot

Silent Hill 2 Remake

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy 7 Rebirth

Dragon Age: The Veilguard

Metaphor: ReFantazio

Animal Well

Balatro

Tekken 8

Helldivers 2

Black Myth: Wukong

Peki siz yılın oyunu ödülünü hangi oyunun hak ettiğini düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.