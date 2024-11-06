Geoff Keighley'in The Game Awards'ının ardından en çok prestij gösterilen oyun ödüllerinden biri olan Golden Joystick Ödülleri için yılın oyunu adayları açıklandı ve oylama süreci başladı.
Esasında Ekim ayında başlayan Golden Joystick Ödülleri oylaması için yılın oyunu adayları bugün açıklandı. Adaylara bakıldığında geride bırakmaya hazırlandığımız yılın oyunlar açısından nispeten daha zayıf bir yıl olduğu görülebiliyor. 'Yılın Oyunu' ödülü için tam 12 aday belirlenmiş durumda.
Siz de oy kullanmak istiyorsanız oylama sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oylama 8 Kasım'a kadar sürecek.
Golden Joystick Ödülleri 2024 yılın oyunu adayları
- Satisfactory
- Astro Bot
- Silent Hill 2 Remake
- Call of Duty: Black Ops 6
- Final Fantasy 7 Rebirth
- Dragon Age: The Veilguard
- Metaphor: ReFantazio
- Animal Well
- Balatro
- Tekken 8
- Helldivers 2
- Black Myth: Wukong
Kasım Ayında Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar
Peki siz yılın oyunu ödülünü hangi oyunun hak ettiğini düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.