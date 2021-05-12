Goldman Sachs kıdemli müdürü Aziz McMahon'un Dogecoin'den milyonlarca dolar kazanıp görevinden istifa ettiği ortaya çıktı. Henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmayan McMahon, 14 yıldır yatırım bankasında görev alıyordu.

Geçtiğimiz günlerde asperger sendromu olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtan dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'ın bol bol reklamını yaptığı Dogecoin, kripto para piyasalarından anlayan anlamayan pek çok kişiye ciddi kazançlar sağladı. Şimdi, Dogecoin'den kazanç sağlayan isimlerden biriyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

EFinancialCareers tarafından paylaşılan bir habere göre dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'ın kıdemli müdürü Aziz McMahon, Dogecoin'e en erken yatırım yapanlardan biri oldu ve yüzde 18 bin gibi inanılmaz bir oranda kazanç sağlayarak milyonlar kazandı. İşin ilginç yanı, McMahon'un söz konusu kazancın ardından bankadaki görevinden istifa etmiş olması.

Aziz McMahon, konuyla ilgili olarak The Guardian'ın yöneltmiş olduğu soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. Goldman Sachs'ta 14 yıllık bir geçmişe sahip olan McMahon'un Dogecoin sayesinde tam olarak ne kadar kazanç sağladığı bilinmiyor ancak tahmini kazancı "milyonlar" ile ifade ediliyor.

Dogecoin ve diğer pek çok kripto para birimi kısa sürede büyük değer artışları yaşayarak yatırımcılarına büyük kazançlar sağlamış olsalar da uzmanlar, özellikle piyasalara yabancı kişilerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuyorlar.İngiltere Merkez Bankası yöneticisi Andrew Bailey, geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklamada "Onları yalnızca tüm paranızı kaybetmeye hazırsanız satın alın" diyerek riskin ne olduğunu tam olarak ifade etmişti.