Elon Musk, 'Asperger Sendromu' Olduğunu Açıkladı

SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk, dün katıldığı bir canlı yayında ‘asperger sendromuna’ sahip olduğunu açıkladı. Sahip olduğu nörolojik sendromu ilk kez duyuran Musk, mizahi bir dille durumunu anlatırken Twitter gönderilerini de tiye aldı.

Elon Musk, dün gece katıldığı programda ‘asperger sendromuna’ sahip olduğunu açıkladı. Bu özelliğinden ilk kez söz eden ünlü girişimci, deha belirtisi olarak anılan sendromunun kendinde ne gibi etkilere yol açtığını anlattı.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, dün gece Saturday Night Live adlı televizyon programına konuk oldu. Programın formatına göre aynı zamanda sunucu da olan Musk, sahip olduğu nörolojik bir sendromdan ilk kez bahsetti. Giriş konuşması sırasında asperger sendromuna sahip olduğunu açıklayan Musk, mizahi anlatımıyla izleyicileri güldürdü.

Asperger sendromu nedir?

Asperger sendromu bir hastalık değil, nörolojik bir farklılıktır. Otizmin bir türü olan bu sendroma sahip kişilerin çevrelerini algılayış biçimi, sendroma sahip olmayan kişilerinkine göre farklıdır. Bu durum, iletişimde bazı farklılıklar meydana getirebilir. Sendrom hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

'SNL’i sunan asperger sendromlu ilk kişiyim'

Dün gece SNL programına sunuculuk yapan Elon Musk, konuşması sırasında asperger sendromuna sahip olduğunu ilk kez açıkladı. İletişim konusunda tecrübelediği durumları mizahi bir yolla anlatan Musk’ın konu hakkındaki ifadeleri şu şekilde oldu:

“Saturday Night Live’ı sunmak onur verici, bunu içtenlikle söylüyorum. Bazen bir şey söyledikten sonra ‘içtenlikle söylüyorum’ diye eklemem gerekiyor, böylece insanlar içtenlikle söylediğimi anlıyorlar. Çünkü her zaman geniş bir tonlama çeşitliliğiyle konuşmuyorum. Bana söylenene göre bu durum iyi bir komedi malzemesi. Aslında bakarsanız bu gece SNL’i sunan ilk asperger sendromlu kişi olarak tarih yazıyorum; en azından itiraf eden ilk kişi olarak. Bu yüzden bu gece konuklarla çok fazla göz teması kuramayacağım. Ancak merak etmeyin; emülasyon modundayken gayet insanca davranabiliyorum.”

Elon Musk, daha önce Neuralink’in şizofreni, alzheimer ve hatta otizme çare olabileceğini söylemişti. Otizmin bir hastalık değil, doğuştan gelen bir davranış kimliği olduğu biliniyor. Belki de Musk, otizmin neden olabildiği günlük sorunlara çözüm bulunabileceğini kastetmişti. Yeni açıklamalarıyla bir otizm türü olarak bilinen asperger sendromuna sahip olduğunu öğrendiğimiz Musk, konuşmasına devam ederken Twitter’da paylaştığı gönderileri de dalgaya aldı:

“Bazen garip şeyler söylediğimi ya da paylaştığımı biliyorum. Beynim böyle çalışıyor, hepsi bu. Gücendirdiğim herkese şunu söylemek istiyorum: Elektrikli arabaları tekrar icat ettim ve roketlerle Mars’a insan gönderiyorum. Sakin ve normal biri olacağımı mı düşündünüz?”