Rusya’nın Ukrayna’ya işgali sonrası Google’a ceza yağmaya devam ediyor. Son olarak Rusya, yasaklı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle ABD’li şirkete 100 milyon dolar para cezası kesti.

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz diğer şirketlere de vurmaya devam ediyor. Taraf seçtiği gerekçesiyle pek çok teknoloji şirketi Rusya hükümeti tarafından ağır cezalar aldı. Daha önce Twitter’ı ve Instagram’a yaptırım uygulayan Rusya, bu kez Google’a da benzer nedenlerden dolayı para cezası kesti.

Rusya, kısa süre önce yayınladığı bir bildiri de Google’a 7,2 milyar ruble para cezası uygulanacağını belirtti. İlgili makamlar gerekçe olarak ise Google’ın yasaklı içeriği ısrarlara rağmen kaldırmadığını gösterdiğini.

Google, 100 milyon dolar para cezası aldı

Rusya Federal Polis Teşkilatı'nın (FSSP) veri tabanına göre ilgili makamlar, Moskova Tagansky Mahkemesi'nin kararına dayanarak 29 Nisan'da şirkete karşı icra takibi başlattı. Bu bağlamda ABD’li şirket için toplam 7,2 milyar ruble para cezası verildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Interfax, mahkemenin Google’a; Rusya Federasyonu İdari Suçlar Yasası’nın 13.41. Maddesinin 5. Paragrafı gerekçesiyle ceza ödemeye mahkum etti. 5. Maddenin açıklamasında ise ‘İnternet kaynaklarının sahiplerinin bilgilerinin silinmemesiyle ilgili tekrarlanan ihlaller’ ibaresi yer alıyor.

Daha önce Google’a defalarca kez ceza veren Rusya, son olarak bu ayın başında da teknoloji devine 11 milyon ruble para cezası vermişti. Yaklaşık 154 milyon dolarlık ceza, yine yasaklı bir içeriğin kaldırılmaması nedeniyle verilmişti.