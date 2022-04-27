DJI, Rusya ve Ukrayna'da Drone Satışlarını Durdurdu

Dünyanın en büyük drone üreticilerinden DJI, ürünlerinin savaşta kullanılmasını istemediğinden Rusya ve Ukrayna'ya drone satmama kararı aldı. Bu da DJI'yı, Rusya'ya 'yaptırım' uygulayan ilk Çinli şirket yaptı.

İki ayı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında, ilk günlerden bu yana drone saldırıları özellikle Rus cephesinde ciddi zayiatlar yaratmıştı. Rusya'nın da dronları kullanmaya başlaması sonucunda iki taraf da asker kaybı yaşarken, bugün büyük drone üreticisi DJI'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Çin merkezli şirket, ürünlerinin 'ölüm' ile anılmasının önüne geçmek için savaşın her iki tarafına da drone satışını durdurdu.

Rusya'nın en büyük müttefiklerinden olan Çin, daha öncesinde Rusya'ya desteğini açık açık dile getirmese de safını belli etmişti. Ayrıca hiçbir Çinli şirket, Rusya'ya karşı tavır almamış, satışları durdurmamıştı. Drone üreticisi DJI ise bu konuda bir ilki gerçekleştirerek sadece Ukrayna'ya değil, Rusya'ya da 'yaptırım' uyguladı. Ukrayna'nın daha öncesinde Rusya'nın savaşta füzeleri yönlendirebilmek için DJI ürünlerini kullandığını açıklaması da bu kararda etkili oldu.

DJI, drone savaşına son veriyor

Yapılan açıklamaya göre Rusya ve Ukrayna'daki faaliyetlerini durduran DJI, ürünlerinin 'zarar' vermek amacıyla kullanılmasından açıkça rahatsız. Şirket sözcüsü, kimsenin canını yakmamak için kendi ürünlerinin savaşta kullanılmadığından emin olmak istediklerini, bu sebepten ötürü de Rusya ve Ukrayna'ya drone satmayacaklarını duyurdu.