Google 2019 yılında 32 Uygulama ve Hizmetini Sonlandırdı

Bilişim devi ve arama motoru Google, 2019 senesi içerisinde aralarında Google+, YouTube mesajlaşma ve Google Allo'nun da bulunduğu 32 uygulama ve hizmeti sonlandırdı.

Her sene uygulamalarını ve hizmetlerini sonlandırmasıyla bilinen Google, 2019 yılında da bu özelliğini sürdürdü. Üstelik bu yıl Google mezarlığına gönderilen uygulama sayısı, arama motoru devinin tarihindeki en yüksek rakam.

Google son 1 yılda, aralarında Google+, Google Daydream, YouTube messages ve Google Allo gibi uygulamaların da bulunduğu 32 uygulama ve hizmetini devre dışı bıraktı. 2019 yılında sonlanan popüler Google uygulamaları ve hizmetleri şunlar:

1. Google+

Google+, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarına alternatif olmak için Android uygulama yapanların eliyle yola çıkmıştı. Ancak uygulama, tamamen başarısız oldu. Google+'ın neredeyse hiç kullanıcısı olmadı, tüketici tatmini çok düşüktü ve bir güvenlik açığı vardı. Bütün bunlar, Google'a sekiz yıllık Google+'ı sonlandırmaktan başka çare bırakmadı.

2. Google Daydream

Birkaç ay önce son nefesini veren Google Daydream, belirli Android telefonlarda çalışan bir grup donanım cihazları ile birlikte işleyen bir sanal gerçeklik platformuydu. Şirket, Daydream View kulaklığını bundan böyle satmayacağını duyurmasına rağmen, eski telefonlarda uygulamayı kullanmaya devam eden kullanıcılara platformun desteğinin süreceğini açıkladı.

3. Google Allo

Android, iOS ve web için anlık mesajlaşma uygulaması olan Google Allo, 9 ay önce sonlandırıldı. Şirket iletişim grubunun lideri Anil Sabharwal, uygulamanın bekledikleri ilgiyi görmediğini söyledi.

4. Datally

Triangle'ın isim değişikliği yapılarak piyasaya yeniden sürülen versiyonu olan Datally, kullanıcıların mobil verilerini saklama, yönetme ve paylaşma uygulaması olarak tasarlanmıştı. Datally, uygulamaların veri tüketimini listeliyor ve Android kullanıcılarına belirli uygulamaların mobil verilerini kesme fırsatı sunuyordu. Ancak artık aynı uygulama birçok Android cihazların sisteminde yer aldığı için, Google bu servisini Ekim ayında sonlandırma kararı aldı.

5. YouTube Messages and Gaming

Google, video platformu Youtube'da da sadeleşmeye gitti. Youtube, masaüstü ve mobil telefonlar için mesajlaşma ve oyun uygulamalarını kaldırdı.

6. Inbox by Gmail

2015 yılında yola çıkan Inbox by Gmail, Google'un Smart Compose, Nudges, yüksek öncelikli bildirimler gibi yeni yapay zeka deneylerini bulabileceğiniz bir platformdu. Uygulama, bazı önemli özellikler ile birlikte e-postayı geliştirmeyi hedefliyordu. Ancak Google, bu özellikleri Gmail'e entegre ederek, Inbox by Gmail'i gereksizleştirdi.

Google'ın bu sene sonlandırdığı uygulamaları arasında Google Translator Toolkit, Google Trips, Google Clips, Google Cloud Messaging, Google Correlate, Google Fusion Tables, Google Bulletin, Touring Bird, YouTube Leanback, Follow Your World, G Suite Training, YouTube For Nintendo 3DS, Works with Nest API, Hangouts on Air, Dragonfly, Google Jump, Blog Compass, Areo, Data Saver Extension for Chrome, Google URL Shortener, Google Spotlight Stories, Google Notification Widget, YouTube Video Annotations, Google Realtime API ve Chromecast Audio da yer alıyor.

Google uygulamalarını neden sonlandırıyor?

Google'ın uygulamalarını çeşitli nedenlerle sonlandırdığı söyleniyor. Bunlardan birisi, aynı işi yapan birden fazla uygulamanın olması. Hangouts, Allo ve Messages bunlardan bazıları.

Bazı uygulamalar beklentileri karşılayamazken, bazen de bazı servisler, Inbox by Gmail gibi, ana uygulamaya entegre ediliyor. Bazı örneklerdeyse "dijital unutuluş" en mantıklı yol gibi görünüyor.

Google'ın 2020 yılında da Hangouts, Google Cloud Print ve Hire by Google gibi uygulamaları sonlandırması bekleniyor.