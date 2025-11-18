Google Chrome'da Kritik Güvenlik Açığı: Bu Güncellemeyi Hemen Yapın!

Google Chrome'da bir güvenlik açığı tespit edildi. Hızlıca aksiyon alan Google, 12 Kasım'da tespit edilen güvenlik açığını kapatmak için bir güncelleme yayımladı. Tüm Google Chrome kullanıcılarının acilen güncelleme yapması gerekiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan dünyanın en popüler internet tarayıcısı Chrome için önemli bir hamle geldi. Şirket, geçtiğimiz saatlerde Chrome için bir güncelleme yayımladı. Yapılan açıklamaya göre bu güncellemenin derhal yüklenmesi gerekiyor. Zira Google, yayımladığı güncelleme ile Chrome'daki önemli bir güvenlik açığını kapattı.

Google tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda "CVE-2025-13223" kodlu güvenlik açığının oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Öyle ki bilgisayar korsanları, bu güvenlik açığından faydalanarak hedef aldıkları bilgisayarlarda rastgele kod yürütebiliyorlardı. Bu da sizi hedef alan bir hacker'ın kişisel verilerinize kolaylıkla ulaşabileceği anlamına geliyor.

Kaç kişinin etkilendiği belli değil!

Google Chrome'daki güvenlik açığının istismar edildiği tespit edilmiş durumda. Yani bazı bilgisayar korsanları, bu güvenlik açığından faydalanarak saldırılar gerçekleştirdiler. Ancak bu saldırılarda kimlerin hedef alındığı, hangi verilerin ele geçirildiği ve kaç kişinin etkilendiği belli değil. Bu arada; söz konusu güvenlik açığının 12 Kasım 2025 tarihinde tespit edildiğini, Google'ın çok hızlı bir şekilde aksiyon aldığını belirtelim.

Google Chrome güncellemesi nasıl yapılır?

Adım #1: Sağ üstte yer alan üç noktalı butona tıklayın.

Sağ üstte yer alan üç noktalı butona tıklayın. Adım #2: Chrome Hakkında seçeneğine tıklayın.

Chrome Hakkında seçeneğine tıklayın. Adım #3: Güncellemenin otomatik olarak yüklenmesini bekleyin.

Güncellemenin otomatik olarak yüklenmesini bekleyin. Adım #4: Google Chrome'u yeniden başlatın.

Google Chrome'u güncellemek işte bu kadar kolay. Birkaç dakika içerisinde tamamlanan süreç, güvenlik açıklarına karşı güvende olmanızı sağlayacak.