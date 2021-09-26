Google, 23. Yaş Gününü Çikolatalı Pastayla Kutladı

Dünyanın en popüler arama motorlarının başında gelen Google, 23 yaşına girdi. Google yeni yaşını, çikolatalı pastalı bir animasyon ile kutladı.

Arama motoru denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Google, neredeyse her özel günde farklı bir doodle ile o günü kutluyor. Tabii ki bu teknoloji devi şirket kendi doğum gününü de unutmuyor.

Teknik olarak 4 Eylül 1998’de kurulmuş olsa da, aslında şirketin arama motoru geçmişi 1996’ya kadar uzanıyor. Keyfi midir bilinmez; şirket doğum gününü 27 Eylül’de kutluyor.

Google, 23. yaş gününü kutluyor

Kurucular Sergey Brin ve Larry Page’in Google’ı kurmaktaki asıl amacı, o zamanlar internetin hızla evrilmekte olduğu inanılmaz derecede geniş bilgi kümesi için bir arama motoru oluşturmaktı. Nitekim de öyle oldu zaten. Google’ın ismi bile, matematikçilerin 'googol' olarak adlandırdığı, aşırı büyük bir sayı olan ve 1 rakamına yüz tane 0 eklenmesiyle oluşan sayıya ithafen seçilmiş. Dahası; Google'ın şimdi "Googleplex" olarak bilinen genel merkezi, googol'ın gücünün 10 katına denk gelen, daha da büyük bir sayı olan 'googolplex'in ardından adlandırılmıştır.

Google, sık sık belli günlere özel tasarladığı ana sayfa doodleları ile biliniyor. Google.com'un kendi doğum gününe özel tasarladığı en yeni ana sayfa doodleı ise çikolatalı krema kaplı bir pasta ve “Google” harflerini içeriyor. Google'ın ana sayfa doodle geleneği; şirketin kurulmasından günler öncesinde, Burning Man müzik festivalini kutlamak amacıyla Ağustos 1998’de başlamıştı.

Google, dünyanın bazı yerlerinde 23. yaş gününü Google Store'dan özel fırsatlarla da kutluyor. Bu fırsatlar, muhtemelen önümüzdeki ay Pixel 6 piyasaya çıktığında kullanılacak bir promosyon ürününün/indiriminin kilidini de açacak.