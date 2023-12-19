Google, ABD eyaletleri ve tüketiciler arasındaki antitröst anlaşması gerçekleşti. Bu anlaşmaya göre Google, Play Store'da bazı değişiklikler yapacak ve 700 milyon dolar ödeyecek.

SGoogle, ABD eyaletleri ve tüketiciler arasındaki antitröst davası ABD'nin San Francisco şehrinde sonuçlandı. Teknoloji devi, mahkemenin sunduğu anlaşmayı kabul etti. Anlaşma sonucunda Google, uzlaşma fonuna ve eyaletlere toplamda 700 milyon dolar ödemesini ve Play Store'da daha fazla rekabet sağlayacak değişiklikler yapmasını gerektiren anlaşmayı onayladı.

Google, 700 milyon dolar ödeyecek

Google'ın yapacağı ödemenin 630 milyon doları, oluşturulan uzlaşma fonuna aktarılacak. Kalan miktarın 69 milyon doları eyalete ödenecek. Son 1 milyon dolar ise dava masraflarına karşılık olarak alınacak. Anlaşma sonucunda uygun olan tüketiciler en az 2 dolarlık ödeme alacak. Kişilerin 16 Ağustos 2016 ve 30 Eylül 2023 tarihleri arasında yaptıkları işlemlere göre alacakları miktar değişebilecek.

Google ayrıca Android cihazlarda daha fazla mağazanın ve uygulama dağıtım sisteminin kullanılmasına da izin verecek. Uygulamalar, kullanıcılara farklı ödeme seçenekleri sağlayabilecek. Ayrıca uygulamalar mağaza dışından da doğrudan indirilebilecek.

Anlaşmanın 68 sayfalık metninde dikkate değer bir başka noktası ise yaptırımların kıstası oldu. Google, anlaşma kapsamında başka mağazaların hizmet vermesine engel olmayacak, üreticilerle öncelik anlaşması yapmayacak. Uygulamalarda farklı ödeme teklifleri yer alabilecek. Dikkat çekici nokta ise şu, bu anlaşmaların hepsi bir süre kısıtlamasına sahip. Maddelerine göre 4 ilâ 7 yıl arasında geçerli olacak bu anlaşmanın ardından ne olacağı ise hiç bilinmiyor.

Son olarak hatırlatmak gerekiyor ki, anlaşmanın resmî olarak geçerli olması için yargıç onayı gerekiyor. Google'a dava, 2021 yılında açılmıştı. Şirket, Play Store'daki yaklaşımları nedeniyle baskı altındaydı. Dava özellikle Google'ın geliştiricilerden mağazayı kullanmak için aldığı ücretleri ve mağazanın rekabete izin vermemesini hedef alıyordu.