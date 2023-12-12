Epic Games'in Google'a yönelik antitröst davası sona erdi. Mahkeme jürisi, Epic Games'in haklı olduğuna hükmetti. Peki Google, nasıl bir yaptırımla karşı karşıya?

Video oyun geliştiricisi Epic Games ile Google arasında yıllardır süren dava, nihayet sona erdi. Mahkeme, Epic Games'in haklı olduğuna, Google'ın uygulama mağazasındaki faturalandırma sisteminin tekel oluşturduğuna hükmetti.

Epic Games, Fortnite Mobile'ı yayımladıktan sonra hem Apple'a hem de Google'a dava açtı. Bu davanın nedeni, her iki dev şirketin de ödeme yöntemleriydi. Epic Games, her iki davada da tarafların tekel oluşturduğunu ileri sürdü. Geçtiğimiz aylarda Apple'a karşı büyük oranda kaybeden Epic Games, Google'a karşı kazandı.

Google, karara itiraz edecek

Wilson White isimli Google yöneticisi, mahkeme kararına ilişkin şöyle konuştu:

Karara itiraz etmeyi planlıyoruz. Android ve Google Play, diğer tüm büyük mobil platformlardan daha fazla seçenek ve esneklik sağlar. Dava, Apple ve App Store'un yanı sıra Android cihazlar ve oyun konsollarındaki uygulama mağazalarıyla da amansız bir rekabet içinde olduğumuzu açıkça ortaya koydu. Android iş modelini savunmaya devam edeceğiz ve kullanıcılarımıza, iş ortaklarımıza ve daha geniş Android ekosistemine derinden bağlı kalacağız.

Epic Games'in resmî internet sitesinden yayımlanan bir açıklamada ise şu sözlere yer verildi:

Bugünkü karar, dünya çapındaki tüm uygulama geliştiricileri ve tüketicileri için bir kazançtır. Bu, Google'ın uygulama mağazasındaki şartlarının yasa dışı olduğunu ve fahiş ücretler almak, rekabeti bastırmak ve yeniliği azaltmak için gücünü kötüye kullandığını kanıtlıyor.

Apple'da kaybeden Epic Games, Google'a karşı nasıl kazandı?

Epic Games'in Apple'a kaybederken Google'ı nasıl alt etmiş olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Hemen açıklayalım; dışarıdan bakıldığında davaların türü aynı. Ancak olayın derinliklerine inildiğinde içeriklerinin çok farklı olduklarını görüyoruz. Epic Games'in Google ile davasında elini güçlendiren şey, Google'ın büyük geliştiricilerle gelir ortaklığı anlaşmaları yapmış olması. Üstelik bu anlaşmalar gizliydi.

Google, nasıl bir yaptırımla karşı karşıya kalacak?

Epic Games, Google'a açtığı davada tazminat istemedi. Yani Google, bu davada herhangi bir para cezası ile karşılaşmayacak. Ancak Epic Games, Google'dan tüm geliştiriciler için bağımsız faturalandırma yöntemleri oluşturabilmelerini istiyor. Tabii bunun ne şekilde kabul edileceği de belli değil. Taraflar, önümüzdeki ay yine bir araya gelecekler ve olası çözüm yollarını tartışacaklar. O günler geldiğinde, neyin nasıl gerçekleşeceğini hep birlikte göreceğiz.