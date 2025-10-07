Tümü Webekno
Google, Yapay Zekâ Hizmetlerinde Açık Bulanlara 1.2 Milyon TL'ye Kadar Ödül Vereceğini Açıkladı

Google, yeni AI Bug Bounty kapsamında yapay zekâ tabanlı hizmetleri içerisinde açık bulanları 1.2 milyon TL'ye kadar ödüllendirecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, yapay zekâ güvenliğini güçlendirmek için yapay zekâ sistemlerindeki açıkları tespit eden araştırmacılara ve hackerlara 1.2 milyon TL'ye kadar ödül vereceğini duyurdu. Yeni “AI Bug Bounty” programı, Google’ın uzun süredir devam eden güvenlik ödül sisteminin yeni bir parçası ancak bu sefer tamamen odak yapay zekâya çevrildi. Şirket, özellikle “yoldan çıkan” yapay zekâ davranışlarını bulmak istiyor.

Google, araştırmacılardan tam olarak ne tür hataları bulmalarını beklediğini de açıkladı. Örneğin bir saldırganın Google Home’u kandırarak akıllı kapıyı açtırması veya Gmail’i gizlice e-postaları özetleyip başka birine göndermeye yönlendirmesi gibi riskli açıklar, şirketin özellikle hedeflediği türden ancak yapay zekâ modellerinin “halüsinasyon” üretmesi ya da uygunsuz içerik oluşturması bu kapsamda sayılmıyor.

Ödül havuzu 1.2 milyon TL'ye kadar uzanıyor

Google AI Bug Bounty

Google, bu süreçte en yüksek ödülleri arama motoru, Gemini, Gmail ve Drive gibi temel ürünlerde bulunan güvenlik açıkları için ayırdı. Kalitesiyle öne çıkan raporlar ise 1.2 milyon TL'ye kadar ekstra bonus kazanabilecek. Şirket, son iki yılda araştırmacıların yapay zekâ güvenliğiyle ilgili bulgular sayesinde toplamda 18 milyon TL'den fazla kazandığını belirtiyor.

Ayrıca Google, “CodeMender” adında yeni bir araç da tanıttı. Bu yapay zekâ destekli sistem, açık kaynak yazılımlarda güvenlik açıklarını otomatik olarak tespit edip düzeltmek için geliştirildi. Şimdiye kadar 70’ten fazla hatayı başarıyla yamalayan CodeMender, Google’a göre yapay zekânın yalnızca bir risk değil, aynı zamanda güvenliği artıran bir çözüm olabileceğini de kanıtlıyor.

