180 Ülkede Kullanıma Sunulup Türkiye'ye Gelmeyen Google AI Mode'a Efsane Özellikler Geldi

Google Arama'nın AI Mode özelliğine iki yeni özellik eklendi. Görsellere odaklanan bu yeni özellikler, daha doğal anlatımlarla gerçekten aradığınız görsele ulaşmanızı sağlayacak. Ayrıca bu özelliği alışverişlerde de rahatlıkla kullanabileceksiniz.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Arama hizmetine eklediği AI Mode özelliğini güncelledi. Yapılan güncelleme ile Google Arama'nın etkileyici özelliği, daha yetenekli hâle getirildi. Ancak 180 ülkeye ulaşan ancak henüz Türkiye'de erişime açılmayan AI Mode, bizlerin bu yeni özelliklerden faydalanmasını engelleyecek.

Peki Google'ın AI Mode için hazırladığı yeni özellikler neler? Kullanıcılar, Google Arama'nın yapay zekâ modunda hangi yeniliklere erişebilecekler? Gelin lafı daha fazla uzatmadan AI Mode için hazırlanan yeni özelliklere bakalım.

Daha doğal arama terimleriyle görsel bulmak mümkün olacak:

AI Mode'u aktif eden kullanıcılar, artık bir arkadaşlarıyla konuşuyor gibi görsel aramaları yapabilecekler. Verdiğiniz her detay, Google'da aradığınız görsel için bir filtre görevi görecek ve tam olarak aradığınız görsele artık çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz.

Hayalinizdeki ürünleri bulmak hiç olmadığı kadar kolaylaşacak:

Google'ın AI Mode'a eklediği bir diğer yeni özellik de alışveriş tutkunlarını sevindirecek türden. AI Mode'u aktif eden kullanıcı, sonra nasıl bir ürün istediğini yazacak. Mesela diyeceksiniz ki "çok bol olmayan fıçı kot pantolon". Google, buna uygun pantolonları size gösterecek. Ardından "daha uzun bilek boyu istiyorum" gibi bir kriter daha eklediğiniz zaman gösterilen sonuçlar, bu isteğiniz doğrultusunda filtrelenmiş olacak. Aslına bakacak olursak bu efsane özellik, az önce anlattığımız görsel arama özelliğinin bir parçası.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre AI Mode'un yeni özellikleri, bu hafta içerisinde ABD'deki kullanıcıların erişimine açılacak. Sonraki aşamada da diğer bölgelerdeki kullanıcılar, yeni özellikleri kullanmaya başlayabilecekler.