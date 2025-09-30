DeepSeek, Maliyetleri Yarı Yarıya Düşüren Yeni Yapay Zekâ Modelini Duyurdu!

DeepSeek, henüz deneysel aşamada olan yeni yapay zekâ modeli "V3.2-exp"i duyurdu. Bu model, sahip olduğu özel bir teknoloji ile API erişim maliyetlerini yarı yarıya düşürecek gibi görünüyor. Bakalım DeepSeek'in iddiası gerçek olacak mı...

Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek'ten önemli bir hamle geldi. Şirket, "V3.2-exp" olarak isimlendirdiği yeni bir yapay zekâ modeli duyurdu. Henüz deneysel aşamada olan yapay zekâ modeli, rakiplerinden çok ilginç bir özelliğe sahip. Öyle ki bu yapay zekâ modeli, sahip olduğu özel bir teknoloji sayesinde API maliyetlerini yüzde 50'ye kadar düşürebiliyor. Gelin şimdi detaylara inelim.

DeepSeek'in yeni yapay zekâ modelinde "DeepSeek Sparse Attention" olarak isimlendirilen bir teknoloji kullanılıyor. Bu özel teknoloji, "lightning indexer" isimli bir modül aracılığıyla kullanıcının girdiği komuta göre bağlam önceliklendirmeleri yapıyor. Böylelikle yapay zekâ, sadece komuta uygun bağlam penceresi oluşturuyor. İkinci aşamada devreye giren "fine-grained token selection system" ise ilk bağlam penceresini bir kez daha alt kategoriye alıyor. Böylelikle sunucu yükü azalıyor, API maliyeti düşmüş oluyor.

Uzun vadeli görevler için avantaj sağlayacak!

DeepSeek tarafından yapılan açıklamaya göre DeepSeek Sparse Attention teknolojisi, yapay zekâ modellerini uzun vadeli işler için kullananlara avantaj sağlayacak. Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi maliyetler, yarı yarıya düşmüş olacak. Tabii bunların şu an için DeepSeek'in iddiası olduğu gerçeğini unutmamak lazım. Yapılacak bağımsız testler, V3.2-exp modelinin gerçekten ucuz olup olmadığını gözler önüne serecektir.

Yapay zekâ teknolojilerinin en önemli sorunlarından bir tanesi, API erişimlerinde fiyatların yükseliyor olması. DeepSeek, iddiasını gerçekleştirirse sektör için yeni bir rekabetin kapılarını aralayabilir, OpenAI, Microsoft ve Google gibi rakiplerini köşeye sıkıştırabilir gibi görünüyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...