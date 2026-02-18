İnternet Kullanımımız Tamamen Değişecek: Google'ın AI Modu ve AI Bakışı Özellikleri Türkiye'de!

Google, pek çok ülkede kullanıma sunduğu AI Modu ve AI Bakışı özelliklerini Türkiye'ye getirdiğini duyurdu. Henüz dağıtım aşamasında olan yeni özellikler, ülkemizdeki internet kullanımını tümüyle değiştirecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan Türkiye'deki internet kullanımını tamamen değiştirecek bir hamle geldi. Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu tarafından yapılan resmî açıklamaya göre uzun süredir kullanımda olan AI Modu ve AI Bakışı dönemi, an itibarıyla Türkiye için de başlıyor.

Google Arama hizmetinin bir parçası olarak karşımıza çıkacak AI Modu ve AI Bakışı özellikleri, Google'ın en güçlü üretken yapay zekâ modeli Gemini 3'ten güç alacak. Bu özellikler, kullanıcıların internet kullanım deneyimini tamamen değiştirecek. Zira artık yapay zekâ, karmaşık aramaları sizin yerinize yapmaya başlayacak. Onlarca internet sitesi arasında dolaşma durumu, Türkiye için de sona ermiş durumda.

Google'ın AI Modu özelliği ne işe yarayacak?

Google'ın AI Modu özelliği, karmaşık aramaları hızlıca yapmanızı sağlayacak. Sizin arama teriminizi detaylı olarak analiz edecek yapay zekâ, bunların kapsamlı bir özetini karşınıza çıkaracak. Yayımlanan blog gönderisinde verilen örnek üzerine konuşacak olursak "Dünyanın yeni yedi harikası hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Her birinin önemi nedir ve nerede bulunuyorlar?" şeklindeki bir sorunun cevabı, Google AI Modu ile kapsamlı bir şekilde önünüze gelecek.

AI Bakışı ise sonuca daha hızlı ulaşmanızı sağlayacak!

Google'ın Türkiye'ye gelen AI Bakışı özelliği, AI Modu özelliğinin sadeleştirilmiş bir versiyonu gibi düşünülebilir. Google'da bir arama yaptığınız an, ekranın en üstünde bu özelliği göreceksiniz. Sizin yaptığınız arama konusu, yapay zekâ tarafından özetlenmiş bir şekilde önünüze sunulacak. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz aynı alan üzerinden AI Modu özelliğine geçiş yapabileceksiniz.

Mehmet Keteloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellikler, bugün itibarıyla iOS, Android ve web sürümde yer almaya başlayacak. Ancak özellikler, kademeli olarak kullanıcılara ulaşacak. Yani bu özelliği hemen şimdi göremeyebilir veya iOS'ta görürken web sürümde karşınıza çıkmayabilir. Sürecin tamamlanması ile Türkiye'deki internet kullanım alışkanlıkları tamamen değişmiş olacak.