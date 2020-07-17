Google, Android 11’de Cilt Düzenlemelerini Yasaklayacak

Ortaya çıkarılan yeni bir belgeye göre Google, akıllı telefonların fotoğraflarda cilt pürüzsüzleştirme gibi efektler yapmasını engelleyecek. Yani telefonla çekilen fotoğrafta yer alan kişinin yüzünde hiçbir oynama yapılmayacak.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte fotoğraf çekmek de bir o kadar kolay ve zahmetsiz bir hâl aldı. Ancak bunun bir de kötü bir yanı vardı. Çektiğimiz fotoğraflar, bizi olduğumuz gibi değil farklı bir şekilde gösterebiliyordu. Bu durumun oluşmasına neden olan birçok sebep olsa da en büyük sebep, akıllı telefonların kamerasında kullanılan yapay zeka teknolojisiydi.

Bazı telefon üreticileri tarafından akıllı telefonlarımıza yerleştiren yapay zeka, kameranın bizi algılama şeklini tamamiyle değiştirebiliyordu. Bu sayede elde edilen fotoğraftaki kişiler olduklarından çok daha pürüzsüz ve hatta kozmetik düzenlemeler yapılmış yüzlere sahip oluyorlardı. İşte Google tarafından bu duruma sonunda bir çözüm getiriliyor.

Yüzde yapılan oynamalar engellenecek:

ABD’li teknoloji devi Google, ortaya çıkan yeni bir belgeye göre akıllı telefonlarda bulunan bu özelliğe karşı bazı planlar geliştiriyor. XDA Developers tarafından ortaya çıkarılan belgelere göre Google, Android 11 işletim sistemiyle birlikte bu teknolojiye büyük bir darbe vuracak.

Belgede yer alan açıklamalara göre Google, akıllı telefon üreticilerinin fotoğraf işleme esnasında fotoğraflara yüzsel ayarlamalar yapmasını engelleyecek yeni bir kural koyacak. Google tarafından getirilmesi planlanan ve Android 11’in desteklenmesi için istenen kurallardan birisi olacak yeni kurala telefon üreticilerinin uyması zorunlu olacak.

Peki bu kural bize tam olarak ne sağlayacak? Google’ın yeni kuralı sayesinde akıllı telefonlarımızdan çektiğimiz her fotoğraf tamamen saf haliyle üzerinde hiçbir oynama yapılmadan bize gösterilecek. Yani telefonlarda bulunan ‘güzellik modu’nu kapatmak artık %100 etki gösterecek. Dileyen kullanıcılarsa fotoğraf çekildikten sonra istedikleri düzenlemeleri yapabilecek.

Google’ın yeni kuralı akıllı telefon üreticileri ve kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacak kestirmesi oldukça güç. Tabii akıllı telefon üreticilerinin bu yeni kuralı biraz olumsuz karşılayacaklarını söyleyebiliriz. Ancak kullanıcı tarafında bu düzenlemeler hakkında bölünmüş fikirler olduğundan bu konuda bir şey söyleyemiyoruz.