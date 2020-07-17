Microsoft, Android işletim sistemini kullanan cihazlar için geliştirdiği Launcher (Başlatıcı) uygulamasının yeni sürümünü yayınladı. Karanlık mod, kişiselleştirilmiş haber akışı ve günlük yenilenen duvar kağıtları gibi pek çok özelliği içerisinde barındıran sürüm, performans iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Android işletim sistemini kullanan cihazlar için geliştirdiği Microsoft Launcher uygulamasının V6 Beta sürümünü geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı. Şimdiyse şirket, neredeyse tümüyle yenilenen bir akış bölümü, günlük duvar kağıtları ve karanlık mod gibi pek çok özelliği beraberinde getiren güncellemeyi tüm Android cihazlar için yayınladı.

V6 sürümüyle birlikte uygulama simgesi değişen Microsoft Launcher, artık kullanıcılara gün boyu güncellenen kişiselleştirilmiş bir haber akışı sunuyor. Uygulamanın yeni sürümü, görsel değişikliklerin yanı sıra performans iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor. Bunlar arasında daha hızlı yükleme ve daha az pil tüketimi gibi pek çok şey bulunuyor. Dilerseniz gelin, sözü daha fazla uzatmadan yeni güncellemeyle birlikte gelen tüm bu yeniliklere ve iyileştirmelere daha yakından göz atalım.

Microsoft Launcher’ın yeni sürümünde neler değişti?

Performans ve tasarım anlamında birçok değişiklik ve iyileştirme içeren yeni sürümde en dikkat çeken yenilik, kullanıcıların uzun süredir beklediği ‘karanlık mod’ desteği oluyor. Android’in varsayılan karanlık mod ayarlarıyla uyumlu bu yeni temanın yanı sıra ayrıca kullanıcıların olup bitenden haberdar olmalarını sağlayan yeni bir kişiselleştirilmiş haber akışı ve özelleştirilebilir simgeler de yeni sürümle birlikte geliyor.

Yeni bir kod tabanına dayanan Microsoft Launcher V6, bu sayede tasarımsal değişikliklerin yanında performans iyileştirmeleri de sunuyor. Bu noktada yeni kod tabanı sayesinde artık eskisinden daha hızlı açılan uygulama, aynı zamanda çok daha az bellek kullanıyor ve pilden tasarruf ediyor.

Microsoft Launcher V6 hangi işletim sistemlerinde destekleniyor?

Microsoft Launcher V6, Android 7.0 veya daha yeni sürümleri kullanan akıllı telefonlarla uyumlu olarak çalışabiliyor. Buna rağmen bazı özelliklerin yalnızca Android 8 ya da daha yeni bir sürüm kullanan cihazlarda çalışabileceğini de unutmamak gerekiyor. Son olarak Microsoft Launcher uygulamasını Android cihazlara indirmek için hemen aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabileceğinizi de belirtelim.