Google, farklı emojilerin birleşiminden ya da karışımından oluşan etiketleri Android’de kullanılan Gboard’a ekleyecek. Çıkartmalar en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları ile de uyumlu olacak.

Sohbetlerde kullanabileceğiniz yüzlerce farklı emoji var. Neredeyse her duyguyu anlatabileceğiniz bir emoji bulunuyor. Emojilerin yetmediğini düşünenlere Google daha fazla seçenek sunmaya hazırlanıyor.

Google’ın “Emoji Mutfağı/Emoji Kitchen” olarak adlandırdığı yeni özelliği iki emojiyi birleştirerek daha özel bir emoji yapmayı mümkün kılıyor. Zira zaman zaman insanlar farklı emojileri bir arada kullanmak istiyor.

Özel emojiler üretmek

Farklı emojileri birleştirme fikri çok da yeni değil. Twitter’ın eğlenceli hesaplarından Emoji Mashup Bot, emojileri birleştiriyordu. Hatta hesap bir de ücretsiz iMessage çıkartma paketi oluşturmuştu. Ücretsiz olan bu paket WhatsApp Android, Telegram ve Gboard’da da kullanılabiliyordu.

Google’ın yeni emoji birleştirme özelliği ise botla otomatik olarak emojileri birleştirmek yerine elle çizilmiş emojiler kullanıyor. Oldukça sorunsuz olarak entegre edilen bu özelliği kullanmak için bir smiley emojisine dokunduğunuzda Gboard size tavsiyeler verecek.

Yani diyelim ki sevgilinizle konuşuyorsunuz ve birbirinize şaka yollu sataşıyorsunuz. Bu sohbette öpücük atan kızgın ifadesi atmak istediniz. Bunun için önceden hazırlanmış bir emoji yoksa sistem bunu sizin için oluşturmuyor ve bu emojinin olmaması Google’ın ayıbı olarak kalıyor.

Emoji Kitchen nasıl kullanılır?

Google, Emoji Kitchen’ın bugünden itibaren Android’de Gboard kullanan tüm kullanıcılara sunulacağını duyurdu. Yine de isterseniz buradan Gboard Beta programına katılabilirsiniz. Özelliğe sahip olduğunuzda bunu WhatsApp, Messenger, Telegram, Snapchat, Gmail ve Google Mesajlar ile kullanabiliyorsunuz.

Google’ın yeni özelliği ile sohbetler de daha kişiye özel hale gelecek. Hayalet emojisinin kovboy şapkası taktığı bir emoji ile kime neyi anlatacağımız tam olarak bilinmese de yeni emojilerin çok yakın zamanda popüler olacağına şüphe yok.

Yeni emojiler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu özelliği kullanmaya sıcak bakıyor musunuz?