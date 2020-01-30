100'den fazla yeni emoji, Unicode Konsorsiyumu tarafından 2020'de kullanıma sunulmak üzere onaylandı. Akıllı telefonlara gelecek olan yeni emojiler arasında transeksüel bayrağı ve transeksüel sembolü gibi dikkat çeken emojiler de var.

Her yıl akıllı telefonlara ve sosyal medya platformlarına gelen yeni emojiler, kendimizi çok daha iyi bir şekilde ifade etmemizi sağlıyor. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı durumlarda imdadımıza yetişen emojiler, hiç şüphesiz milyonlarca insanın vazgeçilmezi konumunda.

Metin ve emoji için endüstri standardını belirleyen Unicode Konsorsiyumu, 2020’de kullanıcıların beğenisine sunulacak 100'den fazla yeni emojiyi onayladığını açıkladı. Yeni emojiler arasında, transeksüel bayrağı ve sembolü, smokin içindeki bir kadın ve gelinlik içindeki bir erkek gibi LGBTİ ve cinsiyet eşitliği temalı emojiler bulunuyor. Transeksüel bireyleri temsil eden bayrak, açık mavi, pembe ve beyaz çizgilerden oluşuyor.

2020'de akıllı telefonlara gelecek 'cinsiyet eşitliği' temalı emojilerden bazıları

Söz konusu emojilerin eklenmesi, LGBTİ topluluğundaki kullanıcılara emoji dilinde eşit temsil sağlamak için atılan adımların son örneği olarak dikkat çekiyor. Cinsiyet eşitliği temalı emojiler, ilk olarak 2008 yılında iPhone’lara gelmişti.

Dört yıl sonra yani 2012 yılında ise Android platformu için yayınlanan emojiler, büyük bir ilgi ile karşılandı. Hem Apple hem de Google, 2019'daki yazılım güncellemeleri ile emojilerdeki her bireyin renk ve cinsiyetten bağımsız olan seçeneklerini kullanıcılara sunmuş oldu.

PFLAG adlı LGBTİ merkezli bir organizasyonun sözcüsü olan Jean-Marie Navetta, geçtiğimiz yıl Business Insider'a verdiği demeçte, bu türdeki emojilerin insanların sosyal medyada kendilerini çok daha iyi bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olduğunu ifade etmişti.