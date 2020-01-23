Twitter, iPhone’lar arası mesajlaşma uygulaması iMessage’dan ilham alan yeni özelliğini yayınladı. Kullanıcılar bundan sonra mesajların üzerine uzun basarak, emoji ile reaksiyon verebilecek.

Anlık mesajlaşma uygulamalarının hayatımızdaki ağırlığını artırması ile birlikte, iletişim biçimimizde önemli ölçüde değişti. Artık duygularımızı kelimelerden ziyade, emojilerle ifade ediyoruz. Kimileri, bu durumun insanlar arasındaki ilişkileri zayıflattığını, kimileri ise tam tersi daha eğlenceli bir hale getirdiğini düşünüyor. Elbette bu tartışma, emojilerin milyonlarca insan tarafından kullanılmasını engellemiyor.

ABD’li sosyal medya devi Twitter, bir süredir üzerinde çalıştığı emoji reaksiyon özelliğini, Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sundu. Söz konusu yenilik, size gönderilen bir mesajın üzerine iki kere basarak emojilerle tepki verebilmenizi sağlıyor.

Twitter'ın Emoji Reaksiyon özelliğini duyurduğu tweet

Bir iletinin üzerine ifade eklediğinizde karşı tarafa bildirim gideceğini söyleyen Twitter, konuşmadaki bir reaksiyona tıklayarak, mesaja kimin tepki verdiğinin görülebileceğini belirtiyor. Ayrıca mesaja koyduğunuz ifadeyi istediğiniz zaman geri alabileceksiniz.

Twitter’ın yeni özelliği, iPhone’lar arası mesajlaşma uygulaması iMessage’ın 'Tapback' özelliğinden ilham alıyor. Ayrıca Facebook'un ifadeler özelliğine de fazlasıyla benzediğini söylemek mümkün.

Twitter, mesajlaşma kısmında yaptığı bu yenilikle kullanıcıların platformda kalma süresini artırabilir. Eğer emoji reaksiyon özelliğini henüz telefonunuzda göremiyorsanız, endişelenmeyin. Zira söz konusu güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşması birkaç gün alabilir.