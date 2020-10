Android Go Cihazlarda Gece Modu ile Çekim Yapılabiliyor

Google, Android Go kullanıcıları için Kamera uygulamasını güncelledi. Bu güncelleme ile birlikte bazı kullanıcılar, gece modu özelliğini kullanabiliyorlar. Bu özellik, düşük ışık altında yapılan çekimlerin çok daha iyi bir sonuç vermesini sağlıyor. Gelecekte ise HDR özelliği de Android Go kullanıcıları tarafından deneyimlenebilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android Go işletim sistemini kullanan bütçe dostu cihazlara bir güncelleme sundu. Kamera uygulaması için sunulan bu güncelleme, artık uygun fiyatlı telefonların da düşük ışıktaki çekimlerinin iyileşeceğini gösteriyor. Çünkü Google, son güncellemeyle birlikte gece modunu kullanıcıların hizmetine sundu.

Google'ın kullanıcıların hizmetine sunduğu yeni gece modu, aslında pek çok cihazda olduğu gibi çalışıyor. Bütçe dostu bir telefona sahip olan kullanıcı, Kamera uygulamasını açarak gece modunda fotoğraf çektiğinde, yeni güncelleme sayesinde çok sayıda fotoğraf çekimi yapılıyor. Daha sonra birleştirilerek en iyi sonucu gösteren bu çekimler, telefonun baz donanımından çok daha iyi bir görüntü sunulmasını sağlıyor.

Gece modu ile çekilmiş bir fotoğraf, işte bu denli iyi sonuçlar veriyor

Eğer sizler de bir Android Go kullanıcısıysanız, bu özelliği bir gün siz de kullanabileceksiniz. Ancak şu an için gece modu özelliği, sadece Nokia 1.3, Wiko Y61 ve Wiko Y81 gibi modeller için kullanıma sunuldu. Google, ilerleyen süreçte diğer Android Go telefonların da bu özelliği kullanabileceklerini söylüyor.

Bu arada Google, yeni özellikler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, birkaç ay içerisinde Kamera uygulamasında HDR desteği kullanabilecekler. Kullanıcılar bu özellik sayesinde sadece gece çekimlerinde değil, çeşitli çekim senaryolarında çok daha kaliteli çekimler elde edebilecekler. Ancak Google, HDR özelliğinin geleceği güncelleme ile ilgili bir takvim açıklamadı. Yani özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şu an için bilinmiyor.