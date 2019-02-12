Samsung'un Yeni Android Go'lu Telefonu Ortaya Çıktı

Özellikle gelişmekte olan pazarlardaki payını artırmak için yoğun bir çaba içinde olan Samsung, uygun fiyata stabil Android deneyimi sunacak yeni bir Android Go'lu akıllı telefon geliştiriyor.

Akıllı telefon fiyatlarının tüm dünya çapında inanılmaz derecede artış göstermesi, uygun fiyatlı, yalnızca birkaç uygulamayı düzenli olarak kullanan tüketicilerin bunun için bile servet ödemek zorunda kalmasına neden olmuştu. Fakat Google, geçtiğimiz dönemde duyurusunu gerçekleştirdiği Android Go sürümü ile stabil Android deneyimini minimum donanım özelliklerine sahip akıllı telefonlara getirmeyi vadediyor.

Samsung, geçtiğimiz yılın ortalarında piyasaya sürülen Galaxy J2 Core ile Android Go işletim sistemine sahip ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Geekbench veri tabanında SM-A260F model numarası ile ortaya çıkan yeni bir cihaz, Samsung’un ikinci Android Go akıllı telefonu üzerinde çalıştığını gösteriyor. Peki ilk sızıntılara göre SM-A260F, tüketicilere hangi özellikleri vadediyor?

Samsung tarafından geliştirilen 14nm Exynos 7870 işlemciye sahip olacak SM-A260F, 1 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Cihaz, Android 8.1 Oreo sürümünün hafifletilmiş bir versiyonu olan Android Go’ya sahip olacak. Ne yazık ki cihaz ile ilgili şu an için bilgilerimiz bunlarla kısıtlı ancak yeni sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.