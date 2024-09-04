Google, Android Telefonlar İçin 5 Yeni Özellik Duyurdu

Google, Android için sesli açıklama, şarkı tanıma, çevrimdışı haritalar ve deprem uyarı sistemi gibi beş yeni özellik duyurdu.

Google, Android telefonlar, tabletler ve Wear OS akıllı saatler için beş yeni özellik duyurdu. Bu güncellemeler kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve cihazların işlevselliğini artırmayı amaçlıyor. Özellikle erişilebilirlik ve verimlilik alanında önemli değişiklikler getiriyor. İşte yenilikler:

Detaylı sesli açıklamalar ile görüntüler daha erişilebilir olacak

Android’in TalkBack ekran okuyucu uygulaması, artık Gemini ile desteklenen detaylı sesli açıklamalar sunuyor. Bu özellik, çevrim içi ürün resimleri, telefon fotoğrafları ve sosyal medya paylaşımlarındaki görselleri daha erişilebilir hale getiriyor, görme engelli kullanıcılar için önemli bir gelişme olduğu söylenebilir.

Anında şarkı tanıma özelliği

Circle to Search özelliği, kullanıcıların duydukları şarkıları hızla tanımlamasına olanak tanıyor. Şarkının adını ve sanatçısını öğrenmek için, ana ekran düğmesine uzun basarak müzik butonunu kullanmak yeterli. Bu özellikle birlikte müzik tanımlama işlemini uygulama değiştirmeden gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor.

Web sayfalarını sesli okuma

Chrome tarayıcısında artık web sayfalarını sesli olarak dinlemek mümkün. Blog yazılarından tariflere kadar çeşitli sayfalar, kullanıcıların tercihine göre dinleme hızını, ses türünü ve dili ayarlayarak okunabiliyor.

ABD genelinde deprem uyarı sistemi

Android Deprem Uyarı Sistemi, artık tüm ABD eyaletleri ve altı bölge için aktif durumda. Bu sistem, kalabalık kaynaklı tespit teknolojisi kullanarak sarsıntı başlamadan önce uyarılar sağlıyor. Sarsıntı sonrası ise ne yapılması gerektiğine dair bilgiler sunuluyor.

Wear OS saatlerde çevrimdışı haritalar özelliği

Wear OS akıllı saatler için çevrimdışı haritalar özelliği eklendi. Telefon üzerinden indirilen haritalara, saatinizden erişim sağlanabiliyor. Ayrıca, Google Maps’te sesli arama ve harita üzerinde yerinizi görüntüleme gibi iki yeni kısayol seçeneği de bulunuyor.

Yeni Android özellikleri, kullanıcıların günlük yaşamlarını daha verimli ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Android 15’in diğer cihazlarda ne zaman kullanılacağı ve yeniliklerinden haberdar olmak için güncellemelerini takip etmek faydalı olacaktır.