Google'ın bir video ya da fotoğrafta yer alan belirli bir şeyi aramayı sağlayan Arama İçin Daire İçine Al özelliği, artık barkod ve QR kod okuyabilecek.

Bundan birkaç ay kadar önce Google, Samsung Galaxy S24 ailesi ile birlikte "Arama İçin Daire İçine Al" adını verdiği yepyeni bir yapay zekâ özelliğini tanıtmıştı. Oldukça kullanışlı olan bu özellik sayesinde Android kullanıcıları, ekrandaki herhangi bir şeyi aramak istediklerinde o şeyi daire içine alarak arayabiliyorlardı.

Daha sonra iPhone'larda da gördüğümüz ve Chrome'a da gelmesi beklenen bu özellik, mayıs ayından bu yana kullanıcılara sunulmuş durumdaydı. O günden bu yana geliştirilmeye devam edilen Arama İçin Daire İçine Al özelliği ile QR kodları ya da barkodları taramak da mümkün olacak.

Özellik kullanılmaya başlandı

İnternet muhbiri Mishaal Rahman tarafından paylaşılan bilgilere göre özellik, haziran ayında ortaya çıkmıştı. Sonrasında da özellik bazı kullanıcılara açılmaya başladı. Yeni özellikle birlikte, örneğin bir web sayfasını gezerken bu özelliği devreye alıp bir barkod veya QR kodunu seçerseniz, Arama İçin Daire İçine Al özelliği bu kodu tarayıp ilgili bilgileri gösteriyor.

Şu an için, şirketin bu yeni özelliği Google uygulamasına bir güncelleme ile mi yoksa sunucu tarafında bir değişiklikle mi eklediğine dair bir bilgi bulunmuyor. Google’ın "Arama İçin Daire İçine Al" özelliğine sürekli olarak yeni özellikler eklemeye devam etmesi şaşırtıcı olmayacaktır.