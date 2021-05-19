Google, Android 12'yi resmen tanıttı ve yeni işletim sistemiyle birlikte Android TV de güncelleniyor. Şirket, yayınlamış olduğu blog yazısıyla yeni Android TV'nin getireceği yenilikleri açıkladı.

Google, dün gerçekleştirmiş olduğu geliştirici konferansı sırasında mobil işletim sisteminin yeni sürümü Android 12'nin yanı sıra dünya çapında milyonlarda akıllı TV'nin işletim sistemi olarak kullandığı Android TV'ye gelecek yenilikleri de açıkladı.

Dürüst olmak gerekirse Google, yeni Android TV ile birlikte kullanıcılara yepyeni bir akıllı TV deneyimi vadetmiyor. Bununla birlikte yeni Android TV, özellikle cihazlar arası görüntü aktarımını oldukça kolaylaştırarak Google servislerini uyumlu bir "ekosistem" haline getiriyor.

Yeni Android TV'nin en göze çarpan özelliği Cast Connect, kullanıcıların akıllı telefonlarından, tabletlerinden ya da bilgisayarlarındaki Chrome tarayıcıları üzerinden yayın transferini ya da genişletmesini mümkün kılıyor. Böylece akıllı TV'nizin kumandası yanınızda olmasa dahi akıllı telefonunuzdan TV'deki uygulamada bir medya açabileceksiniz.

Google, akıllı TV uygulamalarının yeni bir yayın cihazına ihtiyaç duymadan daha iyi bir şekilde çalışabilmesi için Android 11 ile çalışan ilk Google TV Emulator'ünü kullanıma sunuyor. Bu güncelleme, geliştiricilere uygulama geliştirme konusunda kolaylık sağlayacağından kullanıcıları doğrudan değil dolaylı olarak etkileyecek.

Google, Android 12 Beta 1 ile birlikte yeni Android TV'yi de geliştiricilerin erişimine açıyor. Böylece geliştiriciler, yeni Android TV'nin kararlı sürümü kullanıcılara sunulmadan önce uygulamalarını yeni sürüme en iyi şekilde optimize edebilecekler.