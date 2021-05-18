Google, bugün gerçekleştirdiği Google I/O etkinliğinde uzun süredir takip ettiğimiz Android 12 işletim sistemini sonunda resmen gösterdi. Şirket, etkinlikte Android 12'nin tasarımına ve getireceği bazı yeniliklere odaklansa da bu yenilikler arasında performans konusu yer almadı.

Google’ın bugün düzenlediği Google I/O etkinliğinde şirket, yepyeni teknolojilerini ve uygulamaları ile hizmetlerine getirdiği yeni özellikleri gösterdi. Fakat etkinlikte beklediğimiz en önemli ürün, Android işletim sisteminin yeni sürümü Android 12’ydi. İşte o an geldi ve Google, Android 12’yi resmen gösterdi. Etkinlikte Android 12’nin sunacağı performans hakkında detaylı bir bilgi paylaşılmadı, yalnızca daha iyi optimize edildiği söylendi.

Android 12 sunumu, Matias Duarte’nin tasarım konuşmasıyla başladı. Google, ilk olarak Android 12’yi gösterdi. Android 12, gördüğümüz görüntülerden kolayca anlayabileceğimiz şekilde çok daha renkli, çok daha büyük ve net, ve çok daha ‘köşesiz’ bir hâl alacak. Tasarım, olabildiğince minimal düzeye indirilmiş durumda.

Android 12 tasarımı:

Android 12 işletim sistemiyle birlikte yeni bir tasarım dili uygulanmaya başlayacak. 2014 yılında tanıtılan Material Design dilinin yerini, ‘Material You’ isimli yeni bir dil alacak. Gördüğümüz bu görüntüler, Google’ın saf Android işletim sisteminde yer alacak. Android işletim sistemi kullanan diğer telefon üreticilerinin aynı tasarımlara yer verip vermeyeceklerini henüz bilmiyoruz.

İşletim sistemindeki kullanım bölgelerini giderek büyütmeye devam eden Google, yeni sürümde de bu bölgeleri büyütecek. Ekrandaki her bir buton, pencere ve seçenek daha büyük bir şekilde görüntülenecek. Bununla birlikte animasyonlarda da iyileştirmeler yapılacak.

Kamera, mikrofon ve konum için yeni gizlilik özellikleri:

Google, Android 12’yle birlikte gizlilik konusunda da geliştirmelere yer verecek. Gizliliğin artırılacağı en önemli noktalarsa kamera, mikrofon ve konum olacak. Kamera ve mikrofonunuzu etkinleştirdiğinizde ekranınızın sağ üst köşesinde yeşil bir nokta göreceksiniz ve böylece bu iki donanımdan birinin kullanıldığını anlayabileceksiniz.

Herhangi bir uygulama, kamera veya mikrofonunuzu kullanmak istediğinde size izin verip vermediğiniz sorulacak. Eğer izin vermezseniz, uygulama kameraya ya da mikrofona erişmiş gibi davranacak. Fakat kaydedeceği tek şey siyah görüntü veya tamamen sessizlik olacak. Konum tarafındaysa Google, konum izinlerine yeni bir seçenek ekleyecek.

Bugün bir uygulamaya konum izni verirken “Her zaman” ya da “Yalnızca bu uygulamayı göster” seçeneklerinden birini seçiyoruz. Fakat Android 12’yle birlikte bu iki seçeneğin yanı sıra konumumuzun en doğru şekilde mi yoksa yaklaşık bir şekilde mi aktarılacağını da ayarlayabileceğiz. Böylece dilerseniz uygulamalara tam konumunuzu iletmeyebileceksiniz.

Android 12’yle birlikte gelecek diğer özellikler:

Android TV sistemleriyle çalışacak gömülü kumanda

NFC ve UWB teknolojileriyle araç kilidi açma (BMW, teknolojiyi destekleyenlerden birisi olacak)

(BMW, teknolojiyi destekleyenlerden birisi olacak) Chrome OS cihazlar, Android telefondaki fotoğraf galerisine Wi-Fi Direct üzerinden anında erişebilecek.

Android 12, her zaman olduğu gibi öncelikli olarak Google’ın kendi akıllı telefon serisi olan ve saf Android’le çalışan Pixel telefonlar için yayınlanacak.