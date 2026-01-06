Google, Android XR’ı CES 2026’da dünyanın en büyük ekranında sergiledi [Video]

Google, CES 2026’da Android XR platformunu Las Vegas’taki Sphere’a yansıttı. Amaç, XR’ı niş bir teknoloji olmaktan çıkarıp yapay zekâ destekli ana akım bir platform hâline getirmek.

Google, CES 2026 kapsamında Android XR platformunu Las Vegas’taki dev Sphere ekranında sergileyerek XR vizyonunu güçlü bir şekilde gösterdi. Bu hamle, Android XR’ın sadece geliştiricilere değil, doğrudan tüketiciye hitap eden bir platform olacağını ortaya koydu.

Android XR; başlıklar ve akıllı gözlükler için tasarlanmış, artırılmış ve sanal gerçekliği birleştiren yeni bir işletim sistemi. Platformun merkezinde Gemini yapay zekâ yer alıyor. Google, XR cihazlarının çevreyi anlayan, gerçek zamanlı bilgi sunan akıllı asistanlar hâline gelmesini hedefliyor.

Google geçmişte Daydream ve Glass gibi projelerde istediği başarıyı yakalayamamıştı. Android XR’ın avantajı ise Android ekosistemi ve AI entegrasyonu. Ancak donanım tarafındaki rekabet ve kullanıcı alışkanlıkları hâlâ en büyük sınav. Buna rağmen Google, bu kez XR’ı gerçekten ana akıma sokmak istiyor.