Google Arama'ya iOS İçin Kişiselleştirilebilir İkonlar Geliyor

iPhone ve iPad'lerde Google Arama için yeni, özelleştirilebilir ikonlar kullanılabilecek.

Google Arama uygulaması, iPhone ve iPad için artık özelleştirilebilir ana ekran simgeleri sunuyor. Bu uygulama teknik olarak Google'ın kendi tarayıcısı olarak çalışıyor. Artık uygulama için farklı ikonlar kullanılabilir olacak.

Varsayılan kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkli, beyaz zemin üzerine yerleştirilmiş G logosunun yanında koyu renkli arka plana sahip bir logo alternatifi daha sunuluyor. Ayrıca açık renkli zemin üzerine koyu G ve koyu zemin üzerine açık renkli G logoya sahip. Android'deki Google Arama çubuğu widget'larında da aynı logo seçenekleri sunuluyor.

İkon ayarlaması oldukça kolay

Özelleştirme için Google Arama uygulamasında profil resmine dokunan kullanıcılar, Ayarlar>Genel>Uygulama simgesini değiştir yolunu izleyerek istedikleri ikonları seçebilecekler. Bu özelliği kullanabilmek için uygulamanın 324.0 ya da üstü bir sürüme sahip olmak gerekiyor.

Bu özellik iOS'ta metin, ses, Lens ve Gizli arama kısayolları olan kare ve dikdörtgen Arama widget'larının özelleştirilebilir arka planları arasına katılmış oldu. 2021'de tanıtılan seçenekler arasında günlük olarak güncellenebilen Dünya ve Soyut sanat eserleri yer alıyor.

iOS'taki Google uygulaması çok sayıda özellik sunuyor. Bakalım iOS'taki bu yenilikler, Google'ın Apple ekosistemindeki gücünü arttırabilecek mi?