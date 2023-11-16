Google, arama motorunda kullanıma sunmayı planladığı yeni özellikleri duyurdu. Söz konusu özellikler, Google'ı bir şeyler sorup yanıtlar aldığımız bir araç olmaktan çıkarıp adeta ilkel bir sosyal medya uygulamasına dönmesini sağlayacak.

Google'ın arama motorunun eskisi kadar iyi çalışmadığını düşünen çok fazla insan var. Hatta bu yüzden pek çok kişi artık cevapları yapay zeka uygulamalarında arıyor ya da sorgularının sonuna "Reddit" gibi sözcükler ekleyerek daha rafine şekilde bilgiye erişmeye çalışıyorlar.

Google yöneticilerinin de daha önceki açıklamalarından, özellikle genç nesillerin TikTok ve Instagram gibi uygulamaları arama motoru olarak kullandıklarını da biliyoruz. Google, şimdi kendi arama motorunu yeniden öne çıkaracağını düşündüğü köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Google'da artık konu başlıklarını takip edebileceğiz

Google, iki yeni özelliği kullanıcılarına sunarak arama motorunu daha efektif hâle getirmeyi amaçlıyor. Bunlardan ilki, sosyal medya uygulamalarında da olduğu gibi konu başlıkları takip etmek olacak. Diyelim ki ilginizi teknoloji, bilim, tarih çekiyor, Google bu konulardaki içerikleri gezinebilmeniz için yeni yollar sunacağını ifade ediyor.

Bu özelliği, seçilen konulardaki içerikleri mail ile bildiren Google Alerts ile de karıştırmamak gerekiyor. Yeni özellik sadece anahtar kelimelere odaklanmıyor, daha çok bir seçki sunuyor. Böylece kullanıcıların daha önce görmedikleri içerikler Google Keşfet'te karşılarına çıkıyor.

Yeni, kişiselleştirilmiş içerikler dünyasında Google, bilgileri kendisi derleyecek, üçüncü parti sitelerden gelen çerezleri azaltma yoluna gidecek. Bu nedenle özelliğin doğru çalışması, arama motorunun ilerideki verimliliği açısından da büyük önem taşıyor.

Web sayfalarına notlar eklenebilecek

İkinci özellik ise ortalığı biraz karıştıracak, insanlar alışana kadar hem Google'ı hem de kullanıcıları biraz zorlayabilecek bir özellik. İnsanlar artık web sayfalarına notlar ekleyebilecek. Örneğin "Ölümsüzlük bulundu!" diye başlık atıp sonra da "teknik olarak bu denizanaları ölümsüz." diye okyanus tabanında yaşayan bir canlıyı anlatan bir makâleye "Bu clickbait çıktı" gibi notlar eklenebilecek. Not ekleyebilmek için Google'ın topluluk şartlarına uymak gerekecek.

Bu özelliğin moderasyonunun nasıl yapılacağı şu anda bilinmiyor ama Google, bu süreci sorunsuz idare edebileceğinden emin. Üstelik teknoloji devi sadece yazılı yorumlara izin vermeyecek, yorumlarda görseller de paylaşılabilecek. Öte yandan her site için yorum özelliği açık olmayacak.

Bu yorumların SEO'ya ve algoritmaya etkisi belli olduktan sonra spam bot saldırıları, reklam amaçlı yorumları kullananlar, sayfasını öne çıkarmak için yorumları kendi yazanlar derken gerçekte ne kadar etkili olduğunu ise yakında göreceğiz. Google, ABD ve Hindistan'da bu özelliği testlere sunacak.