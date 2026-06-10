Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

Battlefield 6, 3. sezonuna özel bir haftalığına ücretsiz oldu.

EA, Battlefield 6’nın Sezon 3 "Blastpoint" güncellemesini kutlamak adına oyunculara şahane bir jest yapıyor.

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Bugünden başlayarak 15 Haziran’a kadar Battlefield 6’yı PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında tek bir kuruş ödemeden deneyimleyebilirsiniz.

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Savaş alanında sizi neler bekliyor?

ınırlı süreli bu etkinlikte tam 4 harita ve 5 farklı oyun modu tamamen erişilebilir olacak. Üstelik oyunun en devasa haritası olan Railway to Golmud ve bu sezonun çiçeği burnunda yeni haritası Cairo Bazaar da listede.

Açık olacak tüm içerikler ise şöyle:

Haritalar : Railway to Golmud, Cairo Bazaar, Contaminated, Eastwood

: Railway to Golmud, Cairo Bazaar, Contaminated, Eastwood Modlar: Obliteration, Breakthrough, Conquest, Escalation, Casual Breakthrough

Battlefield 6 nasıl ücretsiz oynanır?

PC veya konsolunuza oyunun ücretsiz modu olan Battlefield REDSEC’i indirmeniz yeterli. Bu mod, Pazartesi gününe kadar Battlefield 6’nın kapılarını size sonuna kadar açacak bir portal görevi görecek.

Eğer bir haftalık süreç yetmez ve oyunu satın almak isterseniz, şu an tüm platformlardaki %66'ya varan dev indirimleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz.