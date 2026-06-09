Apple, WWDC 2026 etkinliğinde yeni iOS 27'yi tanıttı ve resmî duvar kâğıtları da gün yüzüne çıktı.

Apple, merakla beklenen WWDC 2026 etkinliğinde iPhone kullanıcılarının yeni gözdesi iOS 27’yi nihayet görücüye çıkardı.

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Yeni işletim sisteminin getirdiği teknik özellikler bir yana, her zamanki gibi ilk dikkat çeken ve bizi heyecanlandıran şey Apple’ın o ikonik, estetik duvar kâğıtları oldu. Telefonunun havasını şimdiden değiştirmek isteyen sabırsız kullanıcılar için iOS 27’nin resmi duvar kağıtları internete sızdırıldı ve biz de sizler için paylaştık.

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Yeni 'Celosia' duvar kâğıtları

Apple bu yılki görsel diline "Celosia" adını vermiş. Kâğıt katlama sanatı origami ve narin çiçek yapraklarından ilham alan bu tasarım, iç içe geçen yumuşak kıvrımlar ve derinlik hissi yaratan gölgelere sahip.

Gündüz modunu sevenler için sıcak kum sarısının yumuşak mora uzandığı enerjik bir geçiş tercih edilirken, karanlık mod müdavimleri için gümüş-mavi hatlarla bezenmiş, gizemli ve derin çivit mavisi tonları seçilmiş. Klasik sürümün yanı sıra, ekranı canlandıran 'Dynamic' ve renk paletini zenginleştiren 'Color' seçenekleri de mevcut.

iOS 27 duvar kâğıtlarını buradan indirebilirsiniz.

Yeni duvar kâğıtları nasıl ayarlanır?

Geliştirici betalarından çekilen bu yüksek kaliteli görselleri telefonunuza indirdikten sonra uygulamak oldukça basit. iPhone'unuzun Ayarlar menüsünden Duvar Kâğıdı bölümüne girip "Yeni Duvar Kâğıdı Ekle" demeniz yeterli.

Dilerseniz kilit ekranınızın üzerindeyken parmağınızı basılı tutarak doğrudan fotoğraf galerinize ulaşabilir, ana ekranınız ve kilit ekranınız için bu duvar kâğıtlarını uygulayabilirsiniz.