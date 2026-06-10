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Türkiye'deki BYD Sahiplerinden Fabrika Açıklamasının Ardından Manifesto: 'Yüzümüze Nasıl Bakacaksınız?'

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BYD'nin Türkiye fabrikası çalışmalarını durdurduğu haberinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye'deki BYD kullanıcılarından büyük tepki geldi.

Türkiye'deki BYD Sahiplerinden Fabrika Açıklamasının Ardından Manifesto: 'Yüzümüze Nasıl Bakacaksınız?'
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan BYD, 2024’te Türkiye’ye 1 milyar dolar yatırım yapacağını ve Manisa’ya bir fabrika kuracağını açıklamıştı. Ancak bugün Reuters tarafından paylaşılan bir haberde bir BYD yöneticisinin Avrupa’ya öncelik vermek amacıyla Türkiye fabrikasını askıya aldığı bildirilmişti.

Hâliyle de bu açıklama, kısa sürede ülke genelinde gündem oldu ve tepki çekti. Tahmin edebileceğiniz gibi BYD kullanıcıları da bu durumdan hiç memnun değil. Öyle ki popüler bir hesaptan âdeta manifesto geldi.

Potansiyel alıcıların ve mevcut sahiplerinin yüzüne nasıl bakacaksınız?

67 binden fazla takipçisi bulunan, BYD Türkiye Topluluğu olarak da nitelendirilen “bydauto.tr” tarafından bugün yapılan paylaşımda büyük hayal kırıklığı ve aldatılmış hissi yaşadıklarını belirtti. Markaya güvenen binlerce kullanıcının sadakatinin ve güveninin kolay bir şekilde gözden çıkarıldığı belirtilirken markaya “potansiyle alıcıların ve mevcut sahiplerin yüzüne nasıl bakacakları?” soruldu. Açıklamanın tamamı şöyle:

"*Dün ve bugün Reuters başta olmak üzere tüm küresel ekonomi basınına düşen resmi açıklamayla sarsıldık. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Londra’da yaptığı açıklamada Türkiye’de kurulması planlanan 1 milyar dolarlık Manisa fabrikası projesinin durdurulduğunu ve üretime başlamak için hiçbir takvim bulunmadığını resmen ilan etti! Li, şirketin yeni önceliğinin Macaristan ve Avrupa’da başka bir yer bulmak olduğunu açıkça söyledi. Bizler bu markaya inanan, güvenen, evindeki konforunu bırakıp BYD teknolojisine şans veren ve yollarda binlerce araçla bu markanın gönüllü elçiliğini yapan dev bir aileyiz. WhatsApp ve Telegram kanallarımızda, Instagram topluluğumuzda her gün BYD’yi büyütmek için emek veriyoruz. Ancak bugün geldiğimiz noktada büyük bir hayal kırıklığı ve aldatılmışlık hissi yaşıyoruz! Türk tüketicisi BYD’yi sadece bir “ithal araç” olduğu için değil; ülkemize yatırım yapacağı, istihdam sağlayacağı ve Türkiye’yi küresel bir üretim üssü haline getireceği sözünü verdiği için bağrına bastı. Görüyoruz ki, o büyük imzalar atılıp, gümrük avantajları ve teşvikler alındıktan, binlerce araç satıldıktan sonra Türkiye yatırımı “belirsiz bir rafa” kaldırılmış!

*Soruyoruz:

  1. Bizleri sadece Avrupa kapılarını zorlarken kullandığınız geçici bir basamak ve pazar olarak mı gördünüz?
  2. Bu markaya güvenip parasını yatıran binlerce Türk kullanıcısının sadakati ve güveni bu kadar kolay mı gözden çıkarıldı?
  3. Araç alırken “Fabrikası kuruluyor, arkası sağlam” diyen potansiyel alıcıların ve mevcut sahiplerinin yüzüne nasıl bakacaksınız? Biz araçlarımızdan, teknolojimizden son derece memnunuz ve kullanmaya devam edeceğiz. Biz sözümüzün ve araçlarımızın arkasındayız. Ama BYD Global’in Türk tüketicisine verdiği yatırım sözünün arkasında durmaması, küresel vizyonuna yakışmamıştır!"*

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