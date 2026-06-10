Google, yeni Gemini 3.5 Live Translate ile dil bariyerini gerçek anlamda kırıyor.

Google, yeni yapay zekâsı Gemini 3.5 Live Translate modelini duyurdu.

Artık yabancı dil bilmeseniz bile, karşınızdaki kişiyle sanki aynı dili konuşuyormuş gibi akıcı bir şekilde sohbet edebileceksiniz.

Tınısı bile size benzeyecek

Bu yeni teknolojiyi eski, mekanik çeviri araçlarından ayıran çok önemli bir detay var, o da hız ve doğallık.

Gemini 3.5 Live Translate, konuşmanızı sadece birkaç saniye geriden takip ederek ses tonunuzu, vurgularınızı ve konuşma hızınızı birebir taklit ediyor. Yani karşı taraf, ruhsuz bir robot sesi yerine doğrudan sizin konuşma tarzınızda bir ses duyuyor. Üstelik sistem, gürültülü ortamlardaki arka plan seslerini de otomatik olarak filtreleyebiliyor.

Geçtiğimiz dönemde bu özelliği kullanabilmek için Google’ın kendi özel kulaklıklarına ihtiyacınız vardı. Yeni güncellemeyle birlikte bu zorunluluk tamamen ortadan kalkıyor. İster herhangi bir kulaklık takın, ister hiçbir şey kullanmayın. Telefonunuzu tıpkı normal bir telefon görüşmesi yapıyormuş gibi kulağınıza götürerek karşınızdaki kişinin söylediklerinin anında Türkçe (veya 70'ten fazla dilden birine) çevrilmesini dinleyebilirsiniz ancak bu "dinleme modu" şimdilik sadece Android cihazlarda aktif olacak.

Çok yakında telefonlarımızda

Bu yeni özellik önümüzdeki günlerde Google Meet ve ardından hem Android hem de iOS platformlarındaki Google Çeviri (Translate) uygulamasına entegre edilecek.

Google, bu gerçekçi seslerin kötüye kullanımını önlemek amacıyla ses dalgalarının içerisine silinemeyen dijital bir imza (SynthID filigranı) ekleyeceğini de duyurdu.